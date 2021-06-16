Büyükelçi Ulusoy Lübnan'ın kuzeyindeki Türkmen köylerini ziyaret etti - Son Dakika

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, Lübnan'ın kuzeyinde Türkmen köylerinin de yer aldığı Akkar vilayetinde temaslarda bulundu.

Büyükelçi Ulusoy, Akkar'da öncelikle Vali İmad Labaki ile Akkar Müftü Vekili ve İslami Vakıflar Başkanı Şeyh Malik Cıdeyde'yi ziyaret etti. Ulusoy, nezaket ziyaretinin ardından Türkmenlerin yaşadığı Kavaşra, Bireh ve Aydamon köylerini gezdi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Beyrut Koordinatörü Orhan Aydın'ın da eşlik ettiği Büyükelçi Ulusoy, Kavaşra'da Türk bayrakları ve halkın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sevgilerinin dillendirildiği sloganlarla karşılandı.

Kavaşra Belediye Başkanı Muhammed Abdülkerim, Bireh Belediye Başkanı Muhammed Vehbe ve Aydamon Belediye Başkan Vekili Şefik Haddad ile görüşmesinde Türkmen köylerinin durumlarıyla ilgili bilgi alan Ulusoy, TİKA'nın bölgede hayata geçirdiği projeleri de yerinde inceledi.

Son yıllarda derin bir ekonomik krizle boğuşan Lübnan'da çeşitli kalkınma projeleri ve insani yardım faaliyetlerini sürdüren TİKA, 2010'dan bu yana ülkenin kuzeyindeki Akkar'da 4,5 milyon dolarlık 42 projeye imza attı.

Akkar vilayetindeki Aydamon, Kavaşra ve Bireh beldelerinde binlerce Türkmen yaşıyor.

Lübnan'ın doğu kesiminde yer alan Beka Vadisi'ndeki Duris, Nanaiyye, Addus ve Şeyhmiyye köylerinde de toplam 15 bine yakın Türkmen nüfus bulunuyor.