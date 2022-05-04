Büyükelçi Ünsay, Fiji Cumhurbaşkanı Katonivere'ye güven mektubunu sundu - Son Dakika

Türkiye'nin Fiji'ye de akredite olan Wellington Büyükelçisi Ömür Ünsay, Fiji Cumhurbaşkanı Ratu Wiliame Maivalili Katonivere'ye güven mektubunu sundu.

Fiji Cumhurbaşkanı Katonivere, ülkenin başkenti Suva'da düzenlenen törende Büyükelçi Ünsay'ın güven mektubunu kabul etti.

Törende yaptığı konuşmada, Büyükelçi Ünsay'a görevinde başarılar dileyen Katonivere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türk hükümeti ve halkına en iyi dileklerini sunduklarını belirtti.

Törenin ardından Fiji Meclis Başkanı Ratu Epeli Nailatikau, Yüksek Mahkeme Başkanı Kamal Kumar, Başsavcı ve Ekonomi Bakanı Aiyaz Sayed-Khaiyum, Ticaret ve Turizm Bakanı Faiyaz Koya, Eğitim Bakanı Premila Devi Kumar, Balıkçılık Bakanı Tuleca Koroilavesau ve Sağlık Bakanı Ifereimi Waqainabete başta olmak üzere çok sayıda yetkiliyi ziyaret eden Ünsay, 6 Mayıs'ta da Fiji Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Josaia V. Bainimarama tarafından kabul edilecek.

Fiji'deki temaslarına ilişkin AA muhabirine bilgi veren Büyükelçi Ünsay, Fijili yetkililerin sıcak ve samimi yaklaşımlarının iki ülke arasında her alanda ilişkilerin geliştirilmesine yönelik yürüttükleri çalışmalarda itici güç olduğunu kaydetti.