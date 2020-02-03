Büyükelçi Vassallo'dan, ULUSKON bünyesindeki iş adamlarına yatırım daveti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükelçi Vassallo'dan, ULUSKON bünyesindeki iş adamlarına yatırım daveti - Son Dakika

Büyükelçi Vassallo'dan, ULUSKON bünyesindeki iş adamlarına yatırım daveti

6 saat önce

Malta Cumhuriyeti Büyükelçisi Carmel Vassallo, Türkiye ile Malta arasındaki ticaret hacminin arttırılması için Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) bünyesindeki iş adamlarını yatırım için ülkelerine davet etti.

Büyükelçi Vassallo'dan, ULUSKON bünyesindeki iş adamlarına yatırım daveti, System.String[]

Malta Cumhuriyeti Büyükelçisi Carmel Vassallo, Türkiye ile Malta arasındaki ticaret hacminin arttırılması için Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) bünyesindeki iş adamlarını yatırım için ülkelerine davet etti.


Büyükelçi Vassallo, ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy'u makamında ziyaret etti. Ziyarette Türkiye ve Malta arasındaki ticareti arttırmak istediklerini kaydeden Büyükelçi Vassallo özellikle, turizm yatırımı yapmak isteyen iş adamlarını yatırım yapmak için Malta Cumhuriyetine davet etti.


Başkan Atasoy ise Büyükelçi Vassallo'nun gerçekleştirdiği ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Malta ve Türkiye arasındaki her türlü ticareti arttırmak için ULUSKON olarak gerekli girişimlerde bulunacaklarını belirtti. - İSTANBUL

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 11:26 Kaynak: İHA
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