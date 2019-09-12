Son Dakika Haberleri: Büyükelçi ve daimi temsilci atamaları belli oldu
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Büyükelçi ve daimi temsilci atamaları belli oldu

20 dakika önce

Büyükelçi ve daimi temsilci atamaları belli oldu.

Büyükelçi ve daimi temsilci atamaları belli oldu, System.String[]

Büyükelçi ve daimi temsilci atamaları belli oldu.


Büyükelçi ve daimi temsilci atamaları belli oldu. Dışişlerinden yapılan açıklamaya göre; Haldun Tekneci Hanoi Büyükelçisi, Togan Oral Aşkabat Büyükelçisi, Mustafa Osman Turan Dakka Büyükelçisi, Mahinur Özdemir Göktaş Cezayir Büyükelçisi, Rakibe Demet Şekercioğlu Kolombo Büyükelçisi, Hasan Mehmet Sekizkök Üsküp Büyükelçisi, Mustafa Özcan Minsk Büyükelçisi, Süleyman İnan Özyıldız Tallin Büyükelçisi, Ufuk Ekici Nur-Sultan Büyükelçisi, İsmail Aramaz Amman Büyükelçisi, Mehmet Erkan Aytun Guatemala Büyükelçisi, Hasan Ulusoy Brüksel Büyükelçisi, Aylin Sekizkök Sofya Büyükelçisi, Nuri Kaya Bakkalbaşı Antananarivo Büyükelçisi, Fatma Pihava Ünlü San Hose Büyükelçisi, Yeşim Kebapçıoğlu Santo Domingo Büyükelçisi, Bengü Yiğitgüden Port of Spain Büyükelçisi, Tolga Bermek Banjul Büyükelçisi, Kemal Kaygısız Encemine Büyükelçisi, Orhan Işık Viyentiyan Büyükelçisi, Gülcan Akoğuz Santiago Büyükelçisi, Nilüfer Erdem Kaygısız Librevil Büyükelçisi olurken; Mehmet Metin Eker İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi, Suat Hayri Aka Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi oldu. - ANKARA

Mahinur Özdemir, Osman Turan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 04:27 Kaynak: İHA
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