Büyükelçi Viktor Matis, Boyabat'a gelecek

Macaristan
'ın Ankara
Büyükelçisi Viktor Matis'in Boyabat
ilçesini ziyaret edeceği bildirildi.
Boyabat'a 1930'lu yıllarda su ve elektrik enerjisi getiren Macar su mühendisi Ajtai Albert Kovach ile ilgili hikaye, Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı
tarafından mektupla Büyükelçi Matis'e anlatıldı.
Bunun üzerine Matis, Çakıcı'ya büyükelçiliğe davet etti. Bu davet üzerine Çakıcı ve Boyabatlı ilahiyatçı sosyolog Erol Erdoğan, Matis ile görüştü.
Matis de 27 Temmuz Cumartesi günü Boyabat'ı ziyaret etme kararı aldı.
Çakıcı, AA muhabirine, bir şehri şehir yapanın sadece caddesi, sokakları evleri değil, tarihi ve kültürel mirasları olduğunu söyledi.
Macar mühendis Kovach'ın değerlerine değer katan birisi olduğunu vurgulayan Çakıcı, "Hem vefa örneği hem de minnet duygusuyla hareket ettik. Zamanında kıtlık ve yokluk döneminde Boyabat'a yaptığı hizmetinden dolayı Macar mühendise ve Macarlılara minnet duyuyoruz." dedi.
Büyükelçi'nin Boyabat'a gelmesinin Türk-Macar ilişkilerine değer katacağını dile getiren Çakıcı, "Kendilerini Boyabat'ta en iyi şekilde karşılayıp ağırlayacağız." ifadesini kullandı.