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Büyükelçi Yalçın'dan Ankara Anlaşması açıklaması

2 saat önce

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Yalçın, Ankara Anlaşması'nın koşullarındaki zorlaştırıcı değişiklikleri İngiliz makamları nezdinde gündeme getirdiklerini söyledi.

Büyükelçi Yalçın'dan Ankara Anlaşması açıklaması, System.String[]
Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Yalçın, Ankara Anlaşması'nın koşullarındaki zorlaştırıcı değişiklikleri İngiliz makamları nezdinde gündeme getirdiklerini söyledi.
Türkiye, Londra, Ankara, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 02:47 
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