Büyükelçi Yalçın'dan Ankara Anlaşması açıklaması
2 saat önce
Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Yalçın, Ankara Anlaşması'nın koşullarındaki zorlaştırıcı değişiklikleri İngiliz makamları nezdinde gündeme getirdiklerini söyledi.
Türkiye
'nin Londra
Büyükelçisi Yalçın, Ankara
Anlaşması'nın koşullarındaki zorlaştırıcı değişiklikleri İngiliz makamları nezdinde gündeme getirdiklerini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 02:47
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