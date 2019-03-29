Son Dakika Haberleri: Büyükelçi Yalçın'dan Londra'da Cami Ziyareti

Büyükelçi Yalçın'dan Londra'da Cami Ziyareti

26 dakika önce

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, Yeni Zelanda'daki terör saldırısının her ülkenin terörizm tehdidine açık olduğunu gösterdiğini söyledi.

Büyükelçi Yalçın'dan Londra'da Cami Ziyareti, System.String[]
Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, Yeni Zelanda'daki terör saldırısının her ülkenin terörizm tehdidine açık olduğunu gösterdiğini söyledi.

Yalçın, Doğu Londra Camisi'ni ziyaret ederek cemaatle bir araya geldi.

Cami Vakfı Başkanı Muhammed Habibur Rahman, ziyaret dolaysıyla verilen yemekte yaptığı konuşmada, Büyükelçi Yalçın'a teşekkür ederek, "Türkiye, özellikle de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ümmetin sorunları ve adalet karşısındaki tutumundan gurur duyuyoruz ve bu, bize cesaret veriyor." dedi

Yalçın da hutbede adalete vurgu yapıldığına dikkati çekerek, dünyanın karşı karşıya olduğu sorunları çözmede bu kavramın anahtar bir rol oynadığını belirtti.

İnsanların birbirlerini anlamaları durumunda ortak değerlere ulaşılabileceğini söyleyen Yalçın, "Yeni Zelanda'daki terör saldırısı, her ülkenin terörizm tehdidine açık olduğunu gösteriyor." ifadesini kullandı.

Londra'daki Müslüman toplulukların bazı ortak etkinlikler yaparak kendi aralarındaki diyaloğu arttırmalarının önemine değinen Yalçın, "Türkler de Londra'daki güçlü Müslüman topluluğun bir parçası. Müslümanların bu şehre yaptığı kültürel katkıdan gurur duyuyorum." diye konuştu.

Etkinlikte konuşan diğer davetliler de Türkiye'nin Suriyelilere "misafir" diyerek gösterdiği yaklaşıma dikkati çekerek, Türkiye ve özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 07:11 Kaynak: AA

Yeni Zelanda, Türkiye, Londra, Güncel
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