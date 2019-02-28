Son Dakika Haberleri: Büyükelçi Yıldız, Irak Maliye Bakanı ile Bir Araya Geldi

Büyükelçi Yıldız, Irak Maliye Bakanı ile Bir Araya Geldi

2 saat önce

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Irak Maliye Bakanı Fuat Hüseyin ile bir araya geldi.

Büyükelçi Yıldız, Irak Maliye Bakanı ile Bir Araya Geldi, System.String[]
Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Irak Maliye Bakanı Fuat Hüseyin ile bir araya geldi.

Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Irak'ın başkenti Bağdat'ta Irak Maliye Bakanı Fuat Hüseyin ile bir araya geldi. Irak Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Büyükelçisi Yıldız ve Hüseyin iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra çifte vergilendirmeyi önleme sözleşmesinin imzalanması için yapılan hazırlıkları görüştü.

Yıldız'ın Kuveyt'te düzenlen "Irak'ın Yeniden İmarı" konferansı kapsamında Türkiye'nin Irak'ın altyapısı ve önemli projelerde yer alamaya hazır olduğunu belirttiği ifade edilen açıklamada, Irak Maliye Bakanı Hüseyin'in komşu ülke Türkiye'nin Irak'ın yeniden imarındaki desteklerini memnuniyetle karşıladığı bildirdi. - ERBİL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 04:26 Kaynak: İHA

Bağdat, Maliye, Irak, Yenikadinda Gösterme, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İhtiyaç Sahiplerine Elektrik Tüketim Desteği Kararı Resmi Gazete'de Yayımlandı Bakan Selçuk, Elektrik Desteği Ödemesinin 1 Mart'ta Başlayacağını Bildirdi

Bakanlık Tekli Eğitime Geçişte Çalışmalarını Hızlandırdı, 40 Bin Yeni Derslik Geliyor Savcının Öğretmenleri Gözaltına Aldırdığı Olayda, Halı Saha Sahibi Konuştu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 18:41:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Büyükelçi Yıldız, Irak Maliye Bakanı ile Bir Araya Geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]