Büyükelçiden, asker selamı tepkiyle karşılanan ilkokula ziyaret

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, Kuzey Makedonya'nın kuzeybatısındaki Gostivar şehrinde Türkçe eğitim veren Mustafa Kemal Atatürk İlkokulunu ziyaret etti.

Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla Mustafa Kemal Atatürk İlkokuluna Türk bayrağı asılması, öğrenci, öğretmen ve personel tarafından Mehmetçiğe asker selamı verilmesinin Kuzey Makedonya Eğitim ve Bilim Bakanlığı ile Helsinki İnsan Hakları Komitesi tarafından tepkiyle karşılanması üzerine Kara, destek amacıyla bu okulu ziyaret etti.

Kara'ya ziyaretinde Türk Demokratik Partisi (TDP) Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Yusuf Hasani, Türk Milli Birlik Hareketi (TMBH) Başkanı Erdoğan Saraç, Türk kurum ve kuruluş temsilcileri ile veliler eşlik etti.

Büyükelçi Kara, yaptığı açıklamada, başlatılan masumane hareketten dolayı büyükelçilik olarak teşekkürlerini iletti.

Gönderilen asker selamının, "bölgedeki tüm Mehmetçiklerimize bir selam gönderiyoruz" anlamını teşkil ettiğini kaydeden Kara, "Bizim Mehmetçiklerimize bir selam göndermenin veya asker selamı işareti yapmanın neresi tehlikeli bir unsur içerebilir." dedi.

Kara, Kuzey Makedonya Eğitim Bakanına seslenerek, Türkiye tarafından yaptırılan eğitim kurumunun öğretmen ve müdürüyle neden uğraşıldığını anlamadığını söyledi.

Olayın kasıtlı olduğunu düşündüğünü dile getiren Kara, şöyle devam etti:

"Yani bu olay biraz bana kasıtlı gibi geldi. Dolayısıyla ben sizlere yürekten teşekkür ediyorum. Ben bunu candan ve kalpten söylüyorum. Buradaki çocukların o küçücük yüreklerindeki dualar bizim Mehmetçiklerimize elbette ki ulaşıyordur. O Mehmetçikler de bizim kendi evlatlarımız. Dolayısıyla burada Üsküp büyükelçisi olarak sizlere minnettar olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu güzel yürekleriniz her daim devam etsin."

Büyükelçi Kara, aynı olayın başka bir ülke için de yapılabileceğini ve bunun ayakta alkışlanacak bir hareket olacağını belirterek, buradaki çocukların abilerine birer selam göndermesinin doğal olduğunu söyledi.

Aliya İzzetbegoviç'in "olaylar bittikten sonra hatırlayacağımız düşmanlarımızın sözleri değil, dostlarımızın sessizliği olacak" sözünü hatırlatan Kara, Kuzey Makedonya'daki bütün unsurlara seslenerek, "Bizler sizleri yıllardır dost ve kardeş ülke olarak gördük ama gelin sizler de bunun hakkını ödeyerek kardeşlik vazifenizi tam anlamıyla yerine getirin diyorum." şeklinde konuştu.

Kara, konuşmasında Barış Pınarı Harekatı hakkında da bilgi verdi.

Mustafa Kemal Atatürk İlkokulu Müdürü Nuri Mazlam ise perşembe günü okulda velilerin isteğiyle Türkiye'ye destek için Türk bayrağının önünde öğrencilerle asker selamı verdiklerini, selamlamanın ders saati dışında ve hiçbir dersi engellemeden yapıldığını söyledi.

Türkiye'nin okulun restorasyonu için 1 milyon avro civarında yatırım yaptığını ve civar köylerdeki okullar için benzer yardımları olduğunu kaydeden Mazlam, Türkiye'nin yardımlarına teşekkür mahiyetinde söz konusu asker selamını gönderdiklerini ifade etti.

Mazlam, yaptıkları hareketle hukuki olarak bir ihlalde bulunmadıklarının altını çizerek, "Farklı kanallar tarafından, sosyal medyada maalesef yanlış bir algılama söz konusu oldu ancak burada işte gördüğünüz gibi tamamen selamlamanın arkasında duran ebeveynlerimiz var." dedi.

TDP Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Yusuf Hasani, okul müdürüne destek vermek için bir araya geldiklerini dile getirerek, "Bu son yaşananlar bizleri derinden üzmüştür. Bu son yaşadığımız sıkıntıları şiddetle kınıyorum. Buna sebebiyet veren herkesi bir kez daha uyarmak istiyorum. Makedonya Türk'ü her ne kadar sadık olsa da bir anlamda kendi milletine sahip çıkacak kadar güçlüdür, gururludur." değerlendirmesinde bulundu.

TMBH Başkanı Erdoğan Saraç ise bugün terörle mücadelede en güçlü mücadeleyi Türkiye'nin yaptığını belirterek, "Öğrencilerimizin, buradaki personel, müdür ve öğretmenlerimizin bu asker selamıyla aslında teröre ve terörizme karşı çıktıklarının bir ifadesidir. Terör ve terörizmi destekleyenlerin de açıkça kınanmasıdır." diye konuştu.

Olay

Mustafa Kemal Atatürk İlkokulu Müdürü, personeli ve öğrencileri 17 Ekim 2019'da okulun önüne Türk bayrağı asıp asker selamı vermiş, çekilen fotoğraf sosyal medyada paylaşmıştı.

Bunun ardından Kuzey Makedonya Eğitim ve Bilim Bakanlığı, Helsinki İnsan Hakları Komitesi ve Gostivar Belediyesi bu olaya tepki göstererek, eğitimin siyasete alet edilmemesi gerektiğini ifade etmişti.

Kuzey Makedonya'daki Türk siyasi partileri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar ise sosyal medyada okula destek amacıyla paylaşımlarda bulunmuştu.