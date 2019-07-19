Son Dakika Haberleri: Büyükelçiden ERÜ Rektörü Çalış'a ziyaret
Son Dakika Güncel Haber

Büyükelçiden ERÜ Rektörü Çalış'a ziyaret

1 saat önce

Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Lalu Muhammed Iqbal, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış'ı ziyaret etti.

Büyükelçiden ERÜ Rektörü Çalış'a ziyaret, System.String[]
Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Lalu Muhammed Iqbal, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış'ı ziyaret etti.
Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Büyükelçi Iqbal ile Rektör Çalış, Erciyes Üniversitesi ve Endonezya'daki devlet üniversiteleri arasında yapılabilecek işbirliği çalışmaları hakkında fikir alışverişinde bulundu.
Çalış, ziyarette yaptığı konuşmasında Endonezya'yı kardeş ülke olarak gördüklerini söyledi.
Rektör Çalış, "Biz üniversite olarak yabancı ülkelerden gelen öğrencilerin üniversitemizde eğitim almalarına büyük önem veriyoruz. Üniversitemizde okuyan 45 Endonezyalı öğrencimiz var. Erciyes Üniversitesi olarak Endonezya'daki devlet üniversiteleri ile işbirliği çalışmaları yapmak istiyoruz. Bu çerçevede önümüzdeki yıl Endonezya'ya ziyaret planlıyoruz. Endonezya'daki devlet üniversiteleri ile öğrenci ve akademisyen değişiminin yanında, ortak işbirliği çalışmaları yürüterek kardeş üniversite de olmak istiyoruz." dedi.
Büyükelçi Iqbal da konuşmasında, Endonezya ile Türkiye arasındaki ekonomik, ticari, kültürel ve eğitim işbirliklerinin önemine değindi.
Iqbal, " Kayseri, ticaret şehri. Ziyaretimizde ticari anlamda işbirliği çalışmalarına önem veriyoruz. Kayseri'de, Erciyes Üniversitesi'nde eğitim gören ülkemizden öğrenciler var. Öğrencilerimiz, Erciyes Üniversitesinde olmaktan mutlu. Erciyes Üniversitesi ile ülkemizdeki üniversiteler arasında yapılacak her türlü eğitim işbirliğine gereken desteği vereceğiz." diye konuştu.
Çalış, ziyaretin sonunda, Büyükelçi Lalu Muhammed Iqbal'a üniversitenin gümüş tabağını, Büyükelçi Iqbal'a ise Rektör Çalış'a heykel ve kahve hediye etti.
Iqbal'e ziyaretinde, Endodezya'nın Kayseri Fahri Konsolosu ve Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan da eşlik etti.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 03:23 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yusuf Erdoğan: Galatasaray forması giydim diye transfer olmadıysa çok komik İş yerinde cinsel istismara tutuklama 23 Haziran sonrası çok konuşulacak anket: Erken seçim olsa kime oy verirsiniz? Yüzyıl bitkisi 21 yıl sonra Beylikdüzü'nde çiçek açtı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 17:00:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Büyükelçiden ERÜ Rektörü Çalış'a ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]