Son Dakika Haberleri: Büyükelçiden Türkiye Adalet Akademisine ziyaret
Son Dakika Güncel Haber

Büyükelçiden Türkiye Adalet Akademisine ziyaret

2 saat önce

Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet ve beraberindeki heyet, Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir'e ziyarette bulundu.

Büyükelçiden Türkiye Adalet Akademisine ziyaret, System.String[]
Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet ve beraberindeki heyet, Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir'e ziyarette bulundu.
Akademiden yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyaret kapsamında Özdemir, Türkiye Adalet Akademisinin yeni yapısı ve işleyişi hakkında heyete bilgi verdi.
Özdemir, 2003'te kurulan Türkiye Adalet Akademisinin köklü bir kurum olarak gelişerek yoluna devam ettiğini belirtti.
Akademinin, yargı eğitimi alanında tüm yargı kurumlarının odağında yer aldığını kaydeden Özdemir, çalışmaları hakkında da heyeti bilgilendirdi.
Büyükelçi Kwaasteniet de Türkiye Adalet Akademisinin yeniden açılmasından duydukları memnuniyeti ifade etti.
Akademiyle daha önce "MATRA" projesi kapsamında iş birliği yapıldığını belirten Kwaasteniet, kendi ülkelerindeki muadil kurumlar ile Türkiye Adalet Akademisinin gelecekte de iş birliğinin sürmesinden memnuniyet duyacaklarını bildirdi.
Kwaasteniet, bu konuda her türlü desteğe hazır olduklarını kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 01:51 Kaynak: AA
Muhittin Özdemir, Hollanda, Türkiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Irak'ın kararı sonrası yumurta üreticileri sıkıntıda! 35 kuruşa mal edip 20 kuruşa satıyorlar Türkiye'nin Akdeniz'deki sondaj çalışması, Rum basınını korkuttu Türkiye'nin Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri Rumları tedirgin etti Dijital Merkez Bankası Parası uygulamaya konulacak

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 15:54:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Büyükelçiden Türkiye Adalet Akademisine ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]