Büyükelçiler, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Büyükelçiler, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

16.12.2020 00:27

Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli ve Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli ve Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Büyükelçiler, AA foto muhabirlerinin yıl boyunca çektiği fotoğraflar hakkında bilgi alarak beğendikleri kareleri oyladı.

Yaşam kategorisinde Muhammed Said'in İdlib'de çekilen "Muhammed bebeğin mutluluğu" başlıklı fotoğrafını seçen Büyükelçi Esenli, spor dalında Şebnem Coşkun'un "Milli yüzücü Nil Şahin" başlıklı fotoğrafına, haber kategorisinde ise Ben Hendren'in "ABD'de Floyd Protestoları" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Esenli, "Yılın Fotoğrafları" oylamasına geçen yıl da katıldığını hatırlatarak "Bu seneki fotoğraflar da en az geçen senedeki kadar iyi. Hepsinin açısı çok enteresan ve yakalanan anlar da son derece çarpıcı. Bir de sanatsal boyut kazandıran çaba var. Onu da görmek mümkün bütün fotoğraflarda. O nedenle her 3 kategoride de doğrusu seçim yapmakta zorlandım. Ama mecburuz bir seçim yapmamız gerektiği için. Her alandan bir kare seçtim." dedi.

Fotoğraflardan ortaya büyük emek konduğunun anlaşıldığını belirten Esenli, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda, emeği geçen bütün arkadaşlarımızı kutluyorum. Bir kısmında tehlikeli bölgelerde bulunmuşlar. Kahramanlıkları ve cesaretleri açısından da ayrıca kendilerine teşekkür ediyorum. Onlar tabii bu şekilde fedakarlık gösterdikleri zaman biz hadisenin hangi boyutta olduğunu daha iyi takdir edebiliyoruz. Yani hem büyük bir hizmet veriyorlar hem de aydınlatıyorlar. Sanatsal boyutuyla da katkı yapıyorlar."

Büyükelçi Göktaş'ın haber kategorisindeki tercihi "Ayasofya" oldu

Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş da yaşam kategorisinde Muhammed Said'in İdlib'de çekilen "Muhammed bebeğin mutluluğu" başlıklı fotoğrafını seçti.

Büyükelçi Göktaş, bu kategoride de birbirinden ilginç fotoğraflar sunulduğunu belirterek "İdlib'de yaşanan drama da dikkati çeken bu kare beni çok etkiledi. Doğuştan bacak ve kolları olmayan 15 aylık Muhammed bebek Türkiye'ye getiriliyor, protez bacak takılıyor ve de daha sonra İdlib'e geri dönüyor. Ondan sonra da sığındıkları çadırda babasıyla vakit geçirdikleri an görüntülenmiş. Bu kategoride bu kareden yana tercihimi kullandım." dedi.

Spor kategorisinde de foto muhabirlerinin ilginç anlar yakaladığını ifade eden Göktaş, Elif Öztürk'ün "Statlarda koronavirüs önlemleri" başlıklı karesini seçtiğini belirtti. Göktaş, sporla direkt alakalı gibi görünmese de kendisine göre yılın önemli anlarını temsil ettiği için bu karenin dikkatini çektiğini dile getirerek, "Hakikaten boş bir tribün görüyoruz. Maç öncesinde Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda temizlik yapılıyor. Dezenfekte edildiğini görüyoruz tribünlerin. Kovid-19, 2020'ye damgasını vurdu. Pek çok maç seyircisiz oynanmak durumunda kaldı. Dolayısıyla Kovid-19'un 2020'ye damgasını vurduğunu göstermesi açısından da bu fotoğrafı oylamayı tercih ediyorum."

Büyükelçi Göktaş, haber kategorisinde ise Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet" isimli karesini seçtiğini şu sözlerle açıkladı:

"Bence Türkiye'de yılın en önemli gelişmelerinden birisi, Ayasofya'nın ibadete açılmış olmasıydı. Ayasofya, İstanbul'un fetih sonrasında en önemli camilerinden biri haline dönüşmüştü. Ancak daha sonra müzeye dönüştürülmüştü. 86 yıllık aradan sonra bu cami, 2020 içerisinde tekrar ibadete açıldı. Oyumu, Ayasofya'nın ibadete açılışını görüntüleyen bu kareden yana kullandım."

Büyükelçiler, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Büyükelçiler, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Büyükelçiler, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Büyükelçiler, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Büyükelçi, Türkiye, İdlib, Roma, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Büyükelçiler, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika


Son Dakika

Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan taraftarın "Emekli ol" çağrısına tepki gösterdi Galatasaray'ın genç futbolcusu Bartuğ Elmaz'ın büyük şanssızlığı Ultraviyole ışığı yayan LED ışıkların, koronavirüsü öldürdüğü ortaya çıktı Batı ülkeleri neden Çin aşısını tercih etmedi? Bilim Kurulu Üyesi ve Sinovac Koordinatörü Prof. Dr. Ünal yanıtladı Bir günde 9 sağlık çalışanı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Avrasya Araştırma'dan "Hangi belediye başkanları başarılı?" anketi! CHP'li başkanlar öne çıktı Bilim insanları, koronavirüsün en çok aile içinde ve kalabalık toplantılarda bulaştığını söyledi Volkan Demirel'in eşi Zeynep'ten şaşırtan itiraf: Ağaçlarla konuşuyorum
Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Demirtaş açıklaması: Böyle hukuk olur mu? Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Demirtaş açıklaması: Böyle hukuk olur mu?         
00:35
Çin aşısının yan etkilerini paylaşan Prof. Dr. Taner Demirer, Çin aşısının yan etkilerini paylaşan Prof. Dr. Taner Demirer, "Aşınızı yaptırın" tavsiyesinde bulundu         
00:05
Mehmet Ali Erbil'in her ayın bir günü hastanede kaldığı ortaya çıktı Mehmet Ali Erbil'in her ayın bir günü hastanede kaldığı ortaya çıktı         
23:13
Yunanistan, 2020 savunma bütçesindeki silahlanma payını 5 kat artırdı Yunanistan, 2020 savunma bütçesindeki silahlanma payını 5 kat artırdı         
22:37
Kısıtlamaya uymayan genç polise yakalandı, bir de dalga geçti: Zeki Müren de izleyecek mi? Kısıtlamaya uymayan genç polise yakalandı, bir de dalga geçti: Zeki Müren de izleyecek mi?         
22:28
Sosyal medyada gündem olan forma değiştirme olayı sonrası Eskişehirspor, açıklama yaptı Sosyal medyada gündem olan forma değiştirme olayı sonrası Eskişehirspor, açıklama yaptı         
22:14
Kızıyla yürüyüşe çıkan Adriana Lima, makyajsız haliyle hayranlarını şaşırttı Kızıyla yürüyüşe çıkan Adriana Lima, makyajsız haliyle hayranlarını şaşırttı         
20:03
ATV'nin iddialı dizisi Maria ile Mustafa final yapıyor ATV'nin iddialı dizisi Maria ile Mustafa final yapıyor         
19:44
BluTV, yayından kaldırılan Çıplak dizisi hakkında açıklama yaptı BluTV, yayından kaldırılan Çıplak dizisi hakkında açıklama yaptı         
17:15
60 kişilik cinsel ilişki partisine baskın! Misafirleri bile parayla yoldan çıkarmış 60 kişilik cinsel ilişki partisine baskın! Misafirleri bile parayla yoldan çıkarmış         
15:57
12 yaşındaki kız çocuğu evde kendini asmıştı! Babası sınav sonucuna kızdığı için intihar etmiş 12 yaşındaki kız çocuğu evde kendini asmıştı! Babası sınav sonucuna kızdığı için intihar etmiş         
15:21
Ukrayna tarihinde bir ilk! Türkiye ile korvet ve SİHA üretimi konusunda anlaşma imzalandı Ukrayna tarihinde bir ilk! Türkiye ile korvet ve SİHA üretimi konusunda anlaşma imzalandı         
15:10
Arçelik, Japon devi Hitachi'nin hisselerini almak için görüşüyor Arçelik, Japon devi Hitachi'nin hisselerini almak için görüşüyor         
10:45
Tarlada bulunan kemikler kan donduran cinayeti aydınlattı! Tecavüze uğrayan çobanın intikamı acı olmuş Tarlada bulunan kemikler kan donduran cinayeti aydınlattı! Tecavüze uğrayan çobanın intikamı acı olmuş         
10:34
Kızı polisle tartışan anne hakaretler savurdu! Gerçeği öğrenince ortalık bir anda karıştı Kızı polisle tartışan anne hakaretler savurdu! Gerçeği öğrenince ortalık bir anda karıştı         
10:14
Nusret Gökçe, Londra'daki yeni mekanı için 850 bin TL maaş vereceği müdür arıyor Nusret Gökçe, Londra'daki yeni mekanı için 850 bin TL maaş vereceği müdür arıyor         
08:28
PSG'li Icardi'nin eşi Wanda Nara, banyoda çıplak poz verdi PSG'li Icardi'nin eşi Wanda Nara, banyoda çıplak poz verdi         
23:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2020 00:50:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükelçiler, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei