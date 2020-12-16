Büyükelçiler, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli ve Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Büyükelçiler, AA foto muhabirlerinin yıl boyunca çektiği fotoğraflar hakkında bilgi alarak beğendikleri kareleri oyladı.

Yaşam kategorisinde Muhammed Said'in İdlib'de çekilen "Muhammed bebeğin mutluluğu" başlıklı fotoğrafını seçen Büyükelçi Esenli, spor dalında Şebnem Coşkun'un "Milli yüzücü Nil Şahin" başlıklı fotoğrafına, haber kategorisinde ise Ben Hendren'in "ABD'de Floyd Protestoları" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Esenli, "Yılın Fotoğrafları" oylamasına geçen yıl da katıldığını hatırlatarak "Bu seneki fotoğraflar da en az geçen senedeki kadar iyi. Hepsinin açısı çok enteresan ve yakalanan anlar da son derece çarpıcı. Bir de sanatsal boyut kazandıran çaba var. Onu da görmek mümkün bütün fotoğraflarda. O nedenle her 3 kategoride de doğrusu seçim yapmakta zorlandım. Ama mecburuz bir seçim yapmamız gerektiği için. Her alandan bir kare seçtim." dedi.

Fotoğraflardan ortaya büyük emek konduğunun anlaşıldığını belirten Esenli, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda, emeği geçen bütün arkadaşlarımızı kutluyorum. Bir kısmında tehlikeli bölgelerde bulunmuşlar. Kahramanlıkları ve cesaretleri açısından da ayrıca kendilerine teşekkür ediyorum. Onlar tabii bu şekilde fedakarlık gösterdikleri zaman biz hadisenin hangi boyutta olduğunu daha iyi takdir edebiliyoruz. Yani hem büyük bir hizmet veriyorlar hem de aydınlatıyorlar. Sanatsal boyutuyla da katkı yapıyorlar."

Büyükelçi Göktaş'ın haber kategorisindeki tercihi "Ayasofya" oldu

Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş da yaşam kategorisinde Muhammed Said'in İdlib'de çekilen "Muhammed bebeğin mutluluğu" başlıklı fotoğrafını seçti.

Büyükelçi Göktaş, bu kategoride de birbirinden ilginç fotoğraflar sunulduğunu belirterek "İdlib'de yaşanan drama da dikkati çeken bu kare beni çok etkiledi. Doğuştan bacak ve kolları olmayan 15 aylık Muhammed bebek Türkiye'ye getiriliyor, protez bacak takılıyor ve de daha sonra İdlib'e geri dönüyor. Ondan sonra da sığındıkları çadırda babasıyla vakit geçirdikleri an görüntülenmiş. Bu kategoride bu kareden yana tercihimi kullandım." dedi.

Spor kategorisinde de foto muhabirlerinin ilginç anlar yakaladığını ifade eden Göktaş, Elif Öztürk'ün "Statlarda koronavirüs önlemleri" başlıklı karesini seçtiğini belirtti. Göktaş, sporla direkt alakalı gibi görünmese de kendisine göre yılın önemli anlarını temsil ettiği için bu karenin dikkatini çektiğini dile getirerek, "Hakikaten boş bir tribün görüyoruz. Maç öncesinde Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda temizlik yapılıyor. Dezenfekte edildiğini görüyoruz tribünlerin. Kovid-19, 2020'ye damgasını vurdu. Pek çok maç seyircisiz oynanmak durumunda kaldı. Dolayısıyla Kovid-19'un 2020'ye damgasını vurduğunu göstermesi açısından da bu fotoğrafı oylamayı tercih ediyorum."

Büyükelçi Göktaş, haber kategorisinde ise Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet" isimli karesini seçtiğini şu sözlerle açıkladı:

"Bence Türkiye'de yılın en önemli gelişmelerinden birisi, Ayasofya'nın ibadete açılmış olmasıydı. Ayasofya, İstanbul'un fetih sonrasında en önemli camilerinden biri haline dönüşmüştü. Ancak daha sonra müzeye dönüştürülmüştü. 86 yıllık aradan sonra bu cami, 2020 içerisinde tekrar ibadete açıldı. Oyumu, Ayasofya'nın ibadete açılışını görüntüleyen bu kareden yana kullandım."