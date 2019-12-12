Büyükelçiler, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasını katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükelçiler, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasını katıldı - Son Dakika

Büyükelçiler, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasını katıldı

7 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Muhtar Gün, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Engin Rauf Soysal, Türkiye'nin Bratislava Büyükelçisi Aslıgül Üğdül ve Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, AA'nın...

Büyükelçiler, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasını katıldı, System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Muhtar Gün, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Engin Rauf Soysal, Türkiye'nin Bratislava Büyükelçisi Aslıgül Üğdül ve Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasını katıldı.

AGİT Daimi Temsilcisi Büyükelçi Soysal, BM Viyana Ofisi Daimi Temsilcisi Büyükelçi Gün ve Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Bağış, spor kategorisinde tercihlerini Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafından yana kullandı.

- Anlamlı ve sembol bir fotoğraf

Büyükelçi Soysal, Paris'teki gösterilerde Fransız polisinin müdahalesi sonucunda ağır yaralanan AA Foto Muhabiri Mustafa Yalçın'a geçmiş olsun dileklerinde bulunarak olayı AGİT'in gündemine taşıdıklarını, AGİT Medya Özgürlüğü Temsilcisi Harlem Desir'in Fransız polisinin endişe verici tutumuna ilişkin mesaj yayımladığını söyledi.

Soysal, "Millilerden asker selamını" çok anlamlı ve sembol bir fotoğraf olduğu için tercih ettiğini belirtti.

- Dünyaya kararlılık mesajı

Büyükelçi Egemen Bağış da "Millilerden asker selamı" fotoğrafını, milli takımın, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Suriye'deki Mehmetçiğe selam göndererek dünyaya kararlılık mesajı verdiği için seçtiğini söyledi.

Bağış, haber kategorisinde Anadolu'nun hoşgörü medeniyetini ortaya koyduğu için Sergen Sezgin'in "Tasavvuf rüzgarı başlıklı" semazenlerin yer aldığı fotoğrafa oy verirken, aynı kategoride Büyükelçi Soysal ve Büyükelçi Gün'ün oyları ise Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" fotoğrafından yana oldu.

Yaşam kategorisinde Büyükelçi Gün, Adsız Günebakan'ın "Kırmızı sezon" fotoğrafını tercih ederken, Büyükelçi Soysal ve Bağış da Cem Genco'nun "Luceyn'in 'yüzü' Türkiye'de gülüyor" fotoğrafına oy verdi.

Bratislava Büyükelçisi Aslıgül Üğdül de spor kategorisinde Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" fotoğrafına oy verirken, haber kategorisinde ise Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına" başlıklı fotoğrafı tercih etti.

Bratislava, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 03:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sonrası açıklama: Projeler karara bağlandı
Bulgaristan Başbakanı Borisov: Türkiye'ye yönelik yaptırım uygulanmasını desteklemiyoruz Türkiye-Libya anlaşması İngilizleri rahatsız etti: Hoş karşılanmayacak Son dakika: ABD Senatosu'nun sözde "Ermeni soykırımı" tasarısını kabul etmesine Türkiye'den ilk tepki: Türk-Amerikan ilişkilerine zarar veriyor

Son Dakika Haberleri
22:32 "Dimitri Kantemiroğlu Ödülleri" sahiplerini buldu - Son Dakika
22:31 Taciz sucundan aranan şüpheli yakalandı - Son Dakika
22:30 Germencik'te Kıbrıs gazilerine madalyaları verildi - Son Dakika
22:28 Bakımevinde kafasında kurtçuk oluşan adamın görüntüleri tepki gördü - Son Dakika
22:27 Ünlülerin kuaföründe müşteri yanlışlıkla bir başka müşteriyi vurdu - Son Dakika
19:50 Bu köyde 9 günde 6 kişi öldü! Halk yas içinde - Son Dakika
19:18 Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sonrası açıklama: Projeler karara bağlandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 22:37:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükelçiler, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasını katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]