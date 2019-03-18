Büyükelçiler AB Bilim Karavanı'nı Ziyaret Etti

- Büyükelçiler AB Bilim Karavanı'nı ziyaret etti Avrupa Birliği Türkiye Büyükelçisi Christian Berger ve Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann, öğrencileri bilim ve yenilikçiliğe daha da yakınlaştıran AB Bilim Karavanını gezdi Büyükelçi Berger: "Bu çok pratik bir faaliyet.

- Büyükelçiler AB Bilim Karavanı'nı ziyaret etti

Avrupa Birliği Türkiye Büyükelçisi Christian Berger ve Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann, öğrencileri bilim ve yenilikçiliğe daha da yakınlaştıran AB Bilim Karavanını gezdi

Büyükelçi Berger: "Bu çok pratik bir faaliyet. Çocukları tasarlamaya, üretmeye ve bir şeyleri hayal etmeye teşvik ediyor"

Büyükelçi Erdmann, proje sonunda 20 ilde toplam 12 bin öğrenciye ulaşacaklarını belirtti



MERSİN - Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann, Mersin'in Tarsus ilçesinde Şehit Buminkan Ortaokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi.

Okuldaki çalışmaları inceleyen büyükelçiler daha sonra Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, işbirliği yaptığı Almanya Büyükelçiliği ve AB Bilgi Merkezleri Ağı ile birlikte öğrencileri bilim ve yenilikçiliğe daha da yakınlaştıran AB Bilim Karavanını gezdi.

İki büyükelçi çocuklarla robotik kodlama atölyelerinde STEM eğitimine destek vermek için atölye çalışması yaptılar.

Avrupa ve Türkiye'nin uzun yıllardan beri eğitim alanında işbirliği yaptığını vurgulayan AB, Türkiye Büyükelçisi Christian Berger, bundan sonra da devam edeceğini dile getirdi.

Büyükelçi Berger, "Bu çok pratik bir faaliyet. Çocukları tasarlamaya, üretmeye ve bir şeyleri hayal etmeye teşvik ediyor. Biz bilim karavanı konusunda Almanya Hükümetiyle birlikte çalışıyoruz. Bu şekilde çocukların teknoloji, mühendislik ve matematik konusunda ilgilerini uyandırmaya çalışıyoruz. Fakat sadece eğitim alanında değil, işin aynı zamanda eğlence yönü de var. Sınıfta oturmak yerine burada hem oyun gibi oynuyorlar, hem de bir şeyler tasarlıyorlar. Dolayısıyla hem pratik açıdan hem de aynı zamanda eğlenme de var. Bilim karavanı Türkiye genelinde 20 ili ziyaret ediyor olacak. Her gittiği kentte pek çok okulu ziyaret edecek. Bu ziyaretler esnasında eğitime katkıda bulunmaya çalışacak" dedi.

Bu Bilim Karavanının aynı zamanda sevgi karavanı olduğunu ifade eden Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann, "Çocukların aynı zamanda da saygısını da destekleyen bir çalışma. Hem Türk hem de Suriyeli çocuklara faaliyetler yürütülmesini sağlıyor. Bu şekilde de Suriyeliler açısından da kayıp bir nesil olmasının da önüne geçiliyor. Genç nesli özellikle en genç nesli geleceğin modern teknikleriyle aşina hale getirmek istiyoruz. Bu projenin bir başarı hikayesi olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü proje sonunda 20 ilde toplam 12 bin öğrenciye ulaşmış olacak" şeklinde konuştu.

AB Bilim Karavanı Ocak - Haziran 2019 döneminde ziyaret edeceği Türkiye'deki 20 şehirde ortaokul öğrencileriyle buluşacak.

Bilim Karavanı, çocukların merak duygusunu harekete geçirmekte ve onları, "hayal et, tasarla, üret" mottosuyla teşvik etmek amacıyla Avrupa Birliği tarafından hayata geçirildi. 9 metrelik karavan 5 aylık süre zarfında toplam 6.600 km yol kat edip 12.000'den fazla ortaokul öğrencisine kapılarını açıyor. Karavan, ahşap modelleme, robotik kodlama, 3D modelleme ve 3D baskı gibi interaktif atölye çalışmalarına imkanı sunuyor.

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