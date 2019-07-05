Son Dakika Haberleri: Büyükelçiler Adıyaman'ı gezdi
Son Dakika Güncel Haber

Büyükelçiler Adıyaman'ı gezdi

8 dakika önce

Meksika, Brezilya, Peru ve Kosta Rika büyükelçileri Adıyaman'ın tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

Büyükelçiler Adıyaman'ı gezdi, System.String[]
Meksika, Brezilya, Peru ve Kosta Rika büyükelçileri Adıyaman'ın tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

Meksika Büyükelçisi Bernardo Cardova Tello, Brezilya Büyükelçisi Eduardo Riccardo Gradilone, Peru Büyükelçisi Luis Alberto Campana Boluarte, Kosta Rika Büyükelçisi Gustavo Campos Fallas turistik geziye katıldı.

Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ekinci'nin eşlik ettiği gezide büyükelçiler Adıyaman'da Perre Antik Kent, Cendere Köprüsü, Karakuş Tümülüsü, Arsemia Ören Yeri, Yeni Kale'yi gezdikten sonra 2 bin 206 metre yükseklikte ki Nemrut Dağı'na çıktı.

Burada güneşin batışını izleyen büyükelçiler, Nemrut Dağı'na hayran kaldı. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 10:47 Kaynak: İHA
Adıyaman, Brezilya, Meksika, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Şili'ye gol atıp eleyen kişiye öpücük vereceğim" diyen Stephanie Cayo'dan maç sonu tweet! Yurt dışına kaçırmak için kelebek ve böcek toplayan iki profesör suçüstü yakalandı 25 Türk nükleer fizikçi, dizi ile yeniden dünya gündemine oturan Çernobil'e gitti Düğün sabahı damadı öldüren kayınbirader konuştu: Onu şeytan olarak gördüm

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 10:55:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Büyükelçiler Adıyaman'ı gezdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]