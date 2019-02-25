Büyükelçiler Ardahan'ı Gezdi

Türkiye'nin Gürcistan Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, bazı mevkidaşları ile birlikte Ardahan'ı ziyaret ederek, kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

Türkiye'nin Gürcistan Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, bazı mevkidaşları ile birlikte Ardahan'ı ziyaret ederek, kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdi.



Valililikten yapılan açıklamada, Türkiye'nin Gürcistan Büyükelçisi Yazgan ile birlikte İtalya'nın Gürcistan Büyükelçisi Antonio Enrico, Fransa'nın Gürcistan Büyükelçisi Pascal Meunier, Letonya'nın Gürcistan Büyükelçisi Ingrida Levrence, Avusturya'nın Gürcistan Büyükelçisi Arad Benkö, AB Delegasyonu Gürcistan temsilcisi Carl Hartzell ve ABD elçisi Elizabeth Rood ile aileleriyle birlikte Ardahan'a geldikleri belirtildi.



Vali Mustafa Masatlı, Ardahan'a yapılan ziyarette memnun olduklarını belirterek, söz konusu organizasyondan dolayı Büyükelçi Yazgan'a teşekkür etti.



Büyükelçilerin ziyarette duyduğu memnuniyet ifade edilerek, "Misafirlerimiz ilimizde Yanık Cami Anıtı, Tarihi Kongre Binası, Ardahan Kalesi ve turistik yerlerini gezdiler. Ayrıca Çıldır Gölü'nü de gezen misafirlerimiz Ardahan'da bulunmanın mutluluğunu yaşadılar. Misafirlerimiz gördükleri misafirperverlik ve yakın ilgi dolayısıyla Valimiz Mustafa Masatlı'ya teşekkür ettiler." denildi.

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