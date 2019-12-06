Büyükelçiler Diyarbakır'ı gezdi

Diyarbakır Valiliği ile Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır Temsilciliği'nin ortaklaşa düzenlediği organizasyonla kente gelen 9 ülkenin büyükelçileri ile ailelerinin yer aldığı heyet, şehirdeki tarihi ve turistik mekanları gezdi.

Merkez Sur ilçesindeki İçkale Müze Kompleksi'ni ziyaret eden heyet, ardından Hazreti Süleyman Cami, Hasan Paşa Hanı, Yanık Çarşı ve Sülüklü Han'ı gezdi, yöresel yiyecek ve içecekleri tattı.

Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır Temsilcisi İbrahim Mete Yağlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, organizasyonu kentteki meslek odalarının katkılarıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yağlı, şunları kaydetti:

"Diyarbakır'ın güzelliklerini görebilmek için üç gün hiç de yeterli süre değil. Ancak bu bölgede neleri görebilecekleri konusunda kendilerine bir fikir verecek. Bundan sonra ister resmi makamlar tarafından ister özel amaçlarla düzenlenen organizasyonlarda buraya daha sık gelmelerini istiyoruz. Şehrin, bölgenin turistik, tarihi özelliklerinin yanı sıra bu ziyaret sırasında yabancı büyükelçilerin çeşitli yemekler, sosyal etkinlikler vasıtasıyla şehrimizin iş dünyasıyla da tanışmasını arzu ettik."

"Buradaki kültürü görmek için gelinmesi lazım"

İngiltere Büyükelçisi Dominick John Chilcott daha önce 1998 yılında kente geldiğini ve o günden bu yana çok olumlu değişimler gördüğünü belirtti.

İngiliz turistlerin Türkiye'de daha çok sahil kentlerini tercih ettiğini anımsatan Chilcott, "Diyarbakır'ın farklı kültürleri barındırması, tarihi yerlerin olmasından dolayı dünya üzerinde bütün ülkelerden çoğu insanın buraya gelmesini bekliyorum. Diyarbakır'a geldiğim zaman kendimi görüyorum. Diyarbakır, Türkiye için turist çeken bir yer belki de alışveriş yapmak, tarihi yerleri gezmek buradaki kültürü görmek için gelinmesi lazım." diye konuştu.

Geziye katılan Ukrayna Büyükelçisi Andrii Sybiha'nın eşi Tetiana Sybiha ise Diyarbakır'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Organizasyon mükemmel. Bu organizasyonu düzenleyenlere ve misafirperverliğiniz için teşekkür ediyorum. Burada olmaktan çok memnun kaldık." ifadesini kullandı.