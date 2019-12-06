Büyükelçiler Diyarbakır'ı gezecek

Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır Temsilciliği ile Valiliğin ortaklaşa organizasyonunda kente gelen, 9 ülkenin Ankara büyükelçiliklerinden görevliler ile ailelerinin yer aldığı heyet, Diyarbakır ve Mardin'de tarihi ve turistik mekanları gezecek.

Heyette yer alan Ukrayna Büyükelçisi Andrii Sybiha, Romanya Büyükelçisi Gabriel Catalin Sopanda, KKTC Büyükelçisi Kemal Köprülü, İran Büyükelçisi Mohammad Farazmand, Irak Büyükelçisi Hasan al-Janabi, İngiltere Büyükelçisi Dominick John Chilcott, Hindistan Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya ve Kırgızistan Büyükelçisi Kubanychbek Omuraliev ile Polonya Büyükelçiliği Müsteşarı Robert Przemyslaw Trzeciak, Dışişleri Bakanlığı İl Temsilcisi Büyükelçi İbrahim Yağlı ile birlikte Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nu İçkale'deki makamında ziyaret etti.

Vali Güzeloğlu, çok özel ve değerli konukları Diyarbakır'da ağırlamanın mutluluğu içerisinde olduklarını belirterek, Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır Temsilciliğinin daveti ve Valiliğin organizasyonu ile çok değerli büyükelçi ve eşlerinin Diyarbakır'a geldiğini söyledi.

Büyükelçilerin gezisinin 3 gün süreceğini dile getiren Güzeloğlu, gezinin Diyarbakır adına güzel bir buluşma olmasını, dostluk ve kardeşliğin pekişmesine katkı sunmasını dilediğini belirtti.

Gezide, misafirlerin Diyarbakır insanlarının ve ülkenin sıcaklığını hissedeceklerini, güzel anlar ve zamanlar yaşayacaklarını aktaran Güzeloğlu, şunları kaydetti:

"Özellikle bu buluşmada Diyarbakır ve bölgedeki çok zengin kültür dokusunu görerek, güzel bir zaman dilimi geçireceklerini düşünüyorum. Aynı zamanda, tarihi 10 bin yıla kadar uzanan dünyanın en köklü ve eski medeniyet geçmişine şahit olan Diyarbakır'ın tanıtılmasına ve anlaşılmasına bu ziyaretin katkı sunacağını umuyorum. Mezopotamya'nın bu kadim kentinde, her birinizin güzel anlar paylaşmanızı ve güzel zamanlar yaşamanızı diliyorum."

Ziyarete bazı büyükelçiler, eşleri ve çocukları ile katıldı.