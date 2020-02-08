Büyükelçiler 'Doğu Ekspresi'nde toplantı yaptı - Son Dakika
Son Dakika Politika Büyükelçiler 'Doğu Ekspresi'nde toplantı yaptı - Son Dakika

Büyükelçiler 'Doğu Ekspresi'nde toplantı yaptı

6 saat önce

BÜYÜKELÇİLERİ Ankara'dan Kars'a taşıyan turistik Doğu Ekspresi'nde yolculuk sırasında 'AB-Türkiye İşbirliği Toplantısı' yapıldı.

Büyükelçiler 'Doğu Ekspresi'nde toplantı yaptı, System.String[]

BÜYÜKELÇİLERİ Ankara'dan Kars'a taşıyan turistik Doğu Ekspresi'nde yolculuk sırasında 'AB- Türkiye İşbirliği Toplantısı' yapıldı.

Turistik Doğu Ekspresi, 'AB-Türkiye İşbirliği Toplantısı' için dün akşam saatlerinde Ankara'dan Kars'a yola çıktı. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve AB ülkeleri büyükelçilerinin bulunduğu trende, 'AB-Türkiye İşbirliği Toplantısı' yolculuk sırasında yapıldı.

Bakan Yardımcısı Sayan, Türkiye'nin demir yolunda diğer alanlarda olduğu gibi büyük atılımlar gerçekleştirdiğini belirterek, "Avrupa Birliği ile ulaştırma sektöründe önemli iş birlikleri yapıldı. Bunlar arasında Halkalı-Kapıkule ile Samsun-Kalın demir yolu hatları en büyük projelerden birkaçı" dedi. Avrupa ve Aysa kıtalarını birbirine bağlayan projeleri hayata geçirdiklerinin altını çizen Sayan, Ankara ve Sivas arasındaki yüksek hızlı tren hattının da bu yıl açılacağını hatırlattı.

'DOĞU EKSPRESİ, TÜRKİYE'NİN TURİZM İKONLARINDAN'

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger ise trenlerin uluslararası alanlarda yeniden popüler olduğunu söyledi. Demiryolu ulaşımının, ulaşım sektörünün ortaya çıkardığı karbon ayak izinin azaltılmasında etkili olduğunu aktaran Berger, şunları söyledi:

"Çok önemli projeler yaptık birlikte. Sadece altyapı yatırımı yapmakla kalmadık. Demir yollarında trafik kazalarının azaltılmasıyla daha fazla hayatın kurtarılması, daha iyi şehirlerin, oluşturulması ve sürdürülebilir kentsel hareketlilik alanlarında da birlikte çalıştık. Biz, Türk tarafından bu alanda gerçekten çok iyi bir yanıt aldığımızı düşünüyoruz. Türkiye ve AB arasında bu alanda çok iyi ilişkiler var. Tekrar bu akşamı organize ettiğiniz için teşekkür ederiz. Trende olduğumuzdan çok mutluyuz. Çünkü, Türkiye'nin turizm ikonlarından bir tanesi bu tren, herkes çok memnun trende olduğu için. Dün bir meslektaşımla karşılaştım ve buraya geleceğimi söylediğimde çok kıskandı"

'ULAŞTIRMAYA YATIRIM YAPMAK ÖNEMLİ'

Hırvatistan Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic de Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan uçak kazasının mağdurlarının yanında olduklarını söyledi. Türkiye'nin altyapı ve lojistik açıdan büyük çalışmaların yapıldığı bir ülke olduğunu aktaran Cvitanovic, "Kafkaslar, Orta Doğu ve Avrupa arasında bir bağlantı noktası. Dolayısıyla, ulaştırma altyapısına yatırım yapmak, gerçekten önemli" dedi.


Doğu Ekspresi, Türkiye, Ankara, Kars, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 10:06 Kaynak: DHA
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