Büyükelçiler 'Doğu Ekspresi'nde toplantı yaptı (2) - Son Dakika
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Büyükelçiler 'Doğu Ekspresi'nde toplantı yaptı (2)

6 saat önce

BÜYÜKELÇİLERİN DİVRİĞİ MOLASIAB büyükelçileri ile birlikte dün akşam Ankara'dan Kars'a hareket eden Turistik Doğu Ekspresi treni, Sivas'ın Divriği ilçesinde mola verdi.

Büyükelçiler 'Doğu Ekspresi'nde toplantı yaptı (2), System.String[]

BÜYÜKELÇİLERİN DİVRİĞİ MOLASI

AB büyükelçileri ile birlikte dün akşam Ankara'dan Kars'a hareket eden Turistik Doğu Ekspresi treni, Sivas'ın Divriği ilçesinde mola verdi. AB- Türkiye ulaştırma sektörü iş birliği kapsamında gerçekleştirilen turda yer alan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve büyükelçiler, Divriği Ulu Camisini ziyaret etti. Ziyarette Bakan Yardımcısı Sayan ve AB büyükelçilerine Divriği Belediye Başkanı Hakan Gök ile kaymakamlık yetkilileri eşlik etti. Cami ziyaretinin ardından heyet, ilçe merkezindeki çarşıyı gezdi, esnafla sohbet edip, çay içti. Tren, molanın ardından yeniden hareket etti.


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Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 06:01 Kaynak: DHA
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