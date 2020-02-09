Büyükelçiler Doğu Ekspresi'ne hayran kaldılar - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyon Başkanı Christian Berger, İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Berger, Doğu Ekspresi'nin turistik sembol hale gelmesinin ve insanların yoğun ilgi göstermesinin şaşırtıcı olmadığını, yol boyunca gördüğü manzara, kar ve nehirlerin çok güzel olduğunu ifade etti.



Doğu Ekpresi'nin Türkiye'nin turistik sembolü haline geldiğini ve insanların bu eksprese yoğun ilgi gösterdiğini aktaran Berger, "Bu hiç şaşırtıcı değil. Çünkü, yol boyunca gördüğünüz manzara, kar ve nehirler çok güzel. Aslında bu seyahati biz sonbaharda yapacaktık ama bize 'kar yağışını bekleyin' dediler. Gerçekten çok güzel bir görüntü" ifadelerini kullandı.



Türkiye'nin doğu bölgesine ilk kez gelmediğini ancak Turistik Doğu Ekspresi'ne ilk kez bindiğini kaydeden Berger, "Daha önce Sivas Divriği'ye Sivas Kongresinin 100'üncü yılı dolayısıyla geldim" şeklinde konuştu.



Divriği gezisi sırasında Ulu Cami'den ve cami imamının sesinden etkilendiğini vurgulayan Berger, "Divriği'yi çok beğendim. Yarın gideceğimiz Ani Harabelerini de gezmek için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.



Avusturya'da imparatorun kullandığı trenin kiralanarak, toplantı, düğün, yemek gibi organizasyonların yapılabildiğini ifade eden Berger, insanların trenlerini sevdiğini aktardı.



"Buranın özel olduğunu düşünüyorum"



Hırvatistan Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic ise 2019 yılında Kars ve Erzurum'a kayak amaçlı seyahat yaptığını bildirerek, hem kayak pistini hem de otelleri çok beğendiğini söyledi.



Ani Harabeleri'ni daha önce gezme fırsatı bulduğunu kaydeden Cvitanovic, "Ani öyle bir yer ki, bir kere gördükten sonra unutmak mümkün değil. Ben Türkiye'nin bütün bölgelerini seviyorum ama buranın özel olduğunu düşünüyorum. Sarıkamış'ı çok görmek istiyorum, yürüyüş açısından oldukça etkileyici bir yermiş. Çok güzel tesisler ve yerler var" dedi.



Turistik Doğu Ekspresi ile seyahat imkanı sağladığı için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile TCDD Taşımacılık AŞ'ye teşekkür eden Belçika Büyükelçisi Michel Malherbe ise, büyükelçilerin trende buluşmasının zekice bir girişim olduğunu söyledi.



AB Türkiye Delegasyon Başkanı Christian Berger'in eşi Marilena Berger de, Turistik Doğu Ekspresi'nin muhteşem olduğunu kaydederek, "Tren çok güzel, kesinlikle seyahat edilmeye değer. Manzara çok güzel, herkes ömründe bir defa bu seyahati yapmalı" ifadelerini kullandı. - ANKARA