Büyükelçiler, Emine Erdoğan'ın himayesindeki "Türkiye Dokuma Atlası" projesini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen, Anadolu'nun geleneksel dokumalarının aslına uygun şekilde yeniden üretilip modern tasarımlarla dünyaya tanıtılmasını amaçlayan "Türkiye Dokuma Atlası" projesinin ilk sahne gösterimine ilişkin, "Türkiye'nin farklı bölgelerinden Türk kumaşlarının, gelenek ve modern tasarımlarla birleşiminin muhteşem bir gösterisiydi." dedi.

"Geçmişten Geleceğe" temasıyla Anadolu'ya özgü kumaşların Türk kültüründeki yerini anlatan sahne gösterisi, yabancı misyon şeflerine ve eşlerine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sunuldu.

Emine Erdoğan'ın ev sahipliğindeki etkinliğin ardından AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut, Senegal'in Ankara Büyükelçisi Cheikh Gueye, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro ile Zimbabve'nin Ankara Büyükelçisi Alfred Mutiwazuka'nın eşi Sarah Chiedza Mutiwazuka, Türk dokumalarına ilişkin izlenimlerini AA muhabirine anlattı.

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Suzuki, etkinliğin çok iyi organize edildiğini ve sergilenen kumaşların tekstil düzeyinden çok etkilendiğini "Bence eşsizdi." sözleriyle dile getirdi.

Suzuki, sergilenen kıyafetlerin Türkiye'ye özgü çağrışımlar barındırdığına dikkati çekerek "Bu nedenle burada, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sergilenen her şeyden çok etkilendim ve etkinlikten büyük zevk aldım." diye konuştu.

Japonların da benzer bir yaklaşımla Batı'nın moda gösterilerini Japon kültüründen çağrışımlar katarak benimsemeye çalıştığını belirten Suzuki, "Ülkelerimizin benzer yaklaşım içinde olduğunu gördüm ve gerçekten çok beğendim." dedi.

"Çok etkileyici ve ilgi çekici bir sunumdu"

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut, "Türkiye'nin farklı bölgelerinden Türk kumaşlarının, gelenek ve modern tasarımlarla birleşiminin muhteşem bir gösterisiydi. Geleneksel kumaşların kullanımıyla modern Türk tasarımının çok etkileyici ve ilgi çekici bir sunumuydu." dedi.

Türkiye'nin farklı bölgelerine yaptığı ziyaretlerde karşılaştığı geleneksel dokumaları değerlendiren Meyer-Landrut, "Kültürel, geleneksel kumaş çeşitlerinden ve aynı zamanda ülkedeki diğer el yapımı eserlerden etkilendim. ve bu sunum, giyim ve kumaşlara ilişkin çok etkileyici bir özetti." diye konuştu.

Meyer-Landrut, ortak kültürel değerler kıyaslandığında öne çıkan şeyin çeşitlilik olduğunun altını çizerek şunları kaydetti:

"Çok farklı tarzlar, geçmişi bugünle birleştirmeye çalışan insanlar var ve her ülkede bunun sonuçları çok özel oluyor. Özel olmalı da çünkü ancak o zaman kültürel alışverişi organize edebiliriz, birbirimizi daha iyi anlarız. Bu yüzden, farklı ülkelerin eski ve yeni kombinasyonuna sahip olmak çok iyi. Böylece birbirimiz hakkında daha fazla şey öğreniyor ve belki de bazı klişeleri ve ön yargıları aşıyoruz."

"(Emine Erdoğan) Onda fark ettiğim şey hümanizmi"

Senegal'in Ankara Büyükelçisi Gueye, "Türkiye Dokuma Atlası Sahnesi"ni eşi Zeynab Gueye ile izlemekten memnuniyet duyduğunu belirterek "Türk kültürünün güzel yönlerinden birini keşfetmek açısından bizim için hoş bir andı." dedi.

Türkiye ve Senegal'in geleneksel kültüründe birçok ortak noktaya sahip olduğunu belirten Gueye, "Paylaştığımız çok şey var. Geleneksel değerlerin yanı sıra dini ve kültürel değerlerimiz de ortak. Bu yüzden kendimi evimde hissediyorum." ifadesini kullandı.

Gueye, Afrika halkıyla yakın bağ kuran Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a ilişkin, "O, harika bir hanımefendi. Onda fark ettiğim şey hümanizmi. Afrika'yı seviyor. Afrikalı insanlara, özellikle kadınlara ve çocuklara yardım etmeyi seviyor. Bence 'First Lady' harika bir hanımefendi." diye konuştu.

Türkiye'nin çok iyi insanlara sahip büyük bir ülke olduğunu dile getiren Gueye, "Hanımefendi, bizim için bir örnek. İnsanlarımıza, kadınlarımıza, çocuklarımıza çok yakın ve onların yetişmesine yardımcı olmak için çok şey yapıyor." ifadesini kullandı.

"Türkiye'nin tekstil alanında oldukça büyük olduğunu gördük"

Zimbabve'nin Ankara Büyükelçisi Alfred Mutiwazuka'nın eşi Sarah Chiedza Mutiwazuka da "Türkiye Dokuma Atlası Sahnesi"nin çok iyi organize edildiğini ve tanıtımı beğenerek izlediğini belirterek "Türkiye'nin tekstil alanında oldukça büyük olduğunu gördük." dedi.

Türk kültürüne ilişkin izlenimlerini aktaran Mutiwazuka, "Şunu söyleyebilirim ki Türkiye gerçek anlamda geleneklerinin izinden gidiyor. Bugün de tekstilde çok büyük olduklarını ve geleneklerine gerçekten saygı duyduklarını gösterdiler." diye konuştu.

Mutiwazuka, Türkiye ve Zimbabwe'nin kültürel açıdan çok ortak yanı olduğunu vurgulayarak "Çünkü kültürlerimize saygı duyuyoruz." ifadesini kullandı.