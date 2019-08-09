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Büyükelçiler gençlerle playstationda maç oynadı

1 saat önce

Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Analiz ve Eşgüdüm Genel Müdürü Büyükelçi Burak Akçapar ve Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçisi Uğur Kenan İpek, Samsun'da gençlerle playstationda futbol maçı yaptı.

Büyükelçiler gençlerle playstationda maç oynadı, System.String[]
Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Analiz ve Eşgüdüm Genel Müdürü Büyükelçi Burak Akçapar ve Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçisi Uğur Kenan İpek, Samsun'da gençlerle playstationda futbol maçı yaptı.
Milli Mücadele'nin 100. yılı dolayısıyla düzenlenen 11. Büyükelçiler Konferansı'nın son gününde büyükelçilerle Samsun'a gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kentteki bir otelde iş dünyası ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve öğrencilerle yemekte buluştu.
Bu program dolayısıyla kente gelen büyükelçiler Burak Akçapar ve Uğur Kenan İpek, program sonrası Atakum ilçesindeki Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir oyun salonuna gitti. Burada gençlerle sohbet eden büyükelçiler, daha sonra Atakum Gençlik Merkezi öğrencileri Baran Kuzubaş ve Tevfik Küçükaslan ile playstationda futbol maçı yaptı.
Oyunda Türk takımları Fenerbahçe ve Beşiktaş ile mücadele eden Akçapar ve İpek, hem birbirleriyle hem de gençlerle maç oynadı.
Maçlar sırasında zaman zaman heyecanlı anlar yaşayan büyükelçiler, karşılaşmalarda hem galibiyet hem de mağlubiyet tattı.
Büyükelçi İpek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gençlerle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirterek, "Gençleri mutlu eden, neşelendiren uğraşların parçası olmak, aynı zamanda kendimizi genç hissetmek güzel bir duygu. Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor evrensel bir uğraşı ve zevk. Böyle de olsa sporun bir parçası oluyoruz. Önemli olan gençlerle birlikte olmak, onlarla zaman geçirmek ve onları daha iyi anlayabilmek." diye konuştu.
İlk kez böyle bir etkinliğe katıldığını ve bunun kendisi için farklı deneyim olduğunu ifade eden İpek, "Büyükelçiler olarak ikimiz de çok mutluyuz. Zaten Danimarka'da internet üzerinden oynuyordum. Zaman buldukça kendi arkadaşlarımızla da oynuyoruz. Burada da farklı bir deneyim yaşadık. Yorgunluğumuzu attık." dedi.
Akçapar da vakit buldukça oğluyla bu tür etkinlikler yaptığını ve büyük keyif aldığını söyledi.
Kenan İpek, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 07:40 Kaynak: AA
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