Büyükelçiler Konferansı ilk defa hibrid bir formatta gerçekleştirilecek - Son Dakika

Büyükelçiler Konferansı ilk defa hibrid bir formatta gerçekleştirilecek

06.11.2020 11:06
Büyükelçiler Konferansı ilk defa hibrid bir formatta gerçekleştirilecek, System.String[]

Dışişleri Bakanlığı tarafından yurt dışında ve merkez teşkilatında görevli büyükelçilerin katılımıyla her yıl düzenlenen Büyükelçiler Konferansı, 9-10 Kasım tarihlerinde ilk defa hibrid bir formatta gerçekleştirilecek.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yurt dışında ve merkez teşkilatında görevli büyükelçilerin katılımıyla her yıl düzenlenen Büyükelçiler Konferansı, 9- 10 Kasım tarihlerinde ilk defa hibrid bir formatta gerçekleştirilecek.

Dışişleri Bakanlığı tarafından her yıl yapılan Büyükelçiler Konferansı'nın 12'ncisinin düzenleneceği tarih belli oldu. Covid-19 salgını dolayısıyla bu yıl ilk defa hibrid bir formatta gerçekleştirilecek konferansa merkezde görev yapan büyükelçiler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde fiziken hazır bulunarak, yurt dışındaki büyükelçiler ise çevrimiçi olarak katılacak. 9-10 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek Büyükelçiler Konferansı, Türkiye'nin dış politikasının eşgüdümü ile planlaması açısından merkezi bir işlev görüyor. Konferanslarda dış politikada 2019 yılının muhasebesi ile ileriki döneme dair değerlendirmeler bütüncül bir yaklaşımla ele alınacak.

2008'den bu yana düzenli olarak gerçekleştirilen konferans, bu sene "Milli Egemenliğin 100'üncü Yılında Türk Diplomasisi: Gelenekten Geleceğe" temasıyla düzenlenecek. Söz konusu tema, en az 500 yıllık bir geçmişe sahip Türk diplomasisinin geleneklerinden güç alırken yenilikçi girişimleri sayesinde süreklilik ve değişimi harmanlayan dinamik niteliğini yansıtacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Kasım'da konferans kapsamında büyükelçilere hitap edecek. 10 Kasım Salı günü ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bir konuşma yapacak. - ANKARA

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Dışişleri Bakanlığı, Koronavirüs, 10 Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükelçiler Konferansı ilk defa hibrid bir formatta gerçekleştirilecek - Son Dakika


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