Büyükelçiler mehter takımını hayranlıkla izledi - Son Dakika

Büyükelçiler mehter takımını hayranlıkla izledi

TOKAT - Tokat'ta düzenlenen ekoturizm çalıştayına katılan büyükelçiler mehteran takımının gösterisini ilgi ile izledi.

Tokat Belediyesi işbirliğinde düzenlenen ekoturizm çalıştayı start aldı. Dünya turizmine yön veren turizmcilerin buluştuğu Uluslararası Ekoturizm Çalıştayı'na katılanlar kentteki tarihi mekanları gezdi. Sulu Sokak Çarşısında bulunan müze, deveciler hanı, arastalı bedesteni gezerek bilgi alan davetlilere sürpriz yapıldı. Tarihi mekanların gezilmesinin ardından Tokat Belediyesi Şehir Müzesi önünde Çorum Belediyesi mehteran ekibi gösteri yaptı. Çalıştay'a katılan 22'ye yakın büyükelçi, 250'ye yakın yabancı katılımcı mehteran ekibinin gösterisini izledi.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, tarihi ve doğası ile Anadolu'nun eşsiz coğrafyalarından birisi olan Tokat'ı turizmde daha önemli noktalara getirmek için adım attıklarını kaydetti. Tokat'ta 4 gün boyunca hem çalıştay hem de gezi şeklinde yapılacak olan organizasyonda 300'e yakın kişiye ev sahipliği yapılacağını ifade ederek, "İnanıyorum ki bu etkinlikle hafızalarda güzel bir Tokat yer edinilecek. Onlar da bizim birer fahri turizm elçisi olacak" dedi.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ise Tokat'ta yapılan organizasyonun yabancı insanların Türk insanının kültürü, örf ve adetlerini öğrenmeleri açısından önemli olduğunu belirterek, "Bu kadar güler yüzlü insanı gördükten sonra ülkelerine gittiklerinde anlatırlar. Türklere önyargı ile bakmamış olurlar. Bu çok güzel organizasyonun bir diğer ayağını Kemer'de yapmak istiyoruz" diye konuştu.

Etkinliğe katılan büyükelçiler de Tokat'ta tarihi mekanları gezerek bilgi edindikleri için duydukları memnuniyeti dile getirdi.