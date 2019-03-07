Büyükelçiler Palandöken ve Cıbıltepe'ye Hayran Kaldı"

Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Adnan Demir, Kayağın İpekyolu etkinliği kapsamında bölgeye gelen çeşitli ülkelerin Türkiye'de görev yapan büyükelçilerinin, Palandöken ve Cıbıltepe kayak merkezlerine hayran kaldığını bildirdi.

Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Adnan Demir, Kayağın İpekyolu etkinliği kapsamında bölgeye gelen çeşitli ülkelerin Türkiye'de görev yapan büyükelçilerinin, Palandöken ve Cıbıltepe kayak merkezlerine hayran kaldığını bildirdi.



Demir, yaptığı yazılı açıklamada, Doğu Anadolu Bölgesi'nde, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın himayelerinde yürütülen "Destinasyon Yönetim Organizasyonu Projesi" çerçevesinde "Kayağın İpekyolu" etkinliği ile bir süre önce Türkiye'de görev yapan 37 ülkenin büyükelçileri arasında, "Büyükelçilikler Arası Kar Rafting Organizasyonu" gerçekleştirildiğini anımsattı.



Büyükelçilerin bu çerçevede Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe ile Erzurum'un Palandöken ilçesindeki Palandöken kayak merkezlerinde kar raftingi yapıp bölgeyi gezdiğini aktaran Demir, etkinliğin kusursuz gerçekleştirildiğini belirtti.



Demir, Cıbıltepe ve Palandöken'in de tanıtılması amacıyla gerçekleştirilen etkinliğe katılan 37 ülkenin büyükelçilerini bölgede ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:



"Her vesile ile memnuniyetlerini dile getiren büyükelçiler Cıbıltepe ve Palandöken kayak merkezlerini bizzat görerek fiziki altyapının uygunluğuna ve kar kalitesine hayran kaldı. Büyükelçiler, 3 günlük programın Türkiye ile ülkeleri arasında fırsat oluşturduğunu, bu nedenle ilişkilerin karşılıklı geliştirilmesi gerektiğini dile getirdi."



Demir, büyükelçilerin programının uygun olmaması sebebiyle etkinliğin Erzincan ayağının yapılamadığını belirterek, kendilerine destek olanlara teşekkür etti.

Son Dakika » Kültür Sanat » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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