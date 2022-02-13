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Büyükelçiler Radyo İLEF aracılığıyla Dünya Radyo Günü'nü kutladı - Son Dakika

Büyükelçiler Radyo İLEF aracılığıyla Dünya Radyo Günü'nü kutladı

13.02.2022 14:13
Büyükelçiler Radyo İLEF aracılığıyla Dünya Radyo Günü'nü kutladı

Ankara Üniversitesi radyosu Radyo İLEF, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı UNESCO tarafından kabul edilen 13 Şubat Dünya Radyo Günü'nü, 24 büyükelçinin kendi dillerinde gönderdiği sesli mesajlarla kutladı.

Ankara Üniversitesi radyosu Radyo İLEF, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı UNESCO tarafından kabul edilen 13 Şubat Dünya Radyo Günü'nü, 24 büyükelçinin kendi dillerinde gönderdiği sesli mesajlarla kutladı.

Ankara Üniversitesi'nden gelen talep üzerine Angola, Arjantin, Bangladeş, Bolivya, Ekvador, El Salvador, Filipinler, Filistin, Güney Afrika, Japonya, Karadağ, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Moldova, Panama, Peru, Portekiz, Romanya ve Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçileri, kendi dillerinde seslendirdikleri kutlama mesajlarını Radyo İLEF'e ulaştırdı. Radyo İLEF, büyükelçilerin duygularını paylaştığı kayıtları, 13 Şubat Dünya Radyo Günü'nde belirli saat aralıklarında tek tek dinleyicileriyle buluşturdu.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar da İletişim Fakültesinden yayın yapan Radyo İLEF Stüdyolarını ziyaret ederek, seslendirdiği mesajla 13 Şubat Dünya Radyo Günü'nü kutladı.

Rektör Ünüvar, mesajında, 1982 yılında yayın hayatına başlayan Radyo İLEF'in bugün 120 ülkede 40 farklı dilden müzik parçalarıyla dinlenebilen uluslararası bir radyo niteliği taşıdığını belirterek, "Radyo İLEF, Ankara Üniversitesinin Türkiye'de ve dünyada en bilinen markalarındandır. Radyo İLEF vasıtasıyla 13 Şubat Dünya Radyo Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı. Rektör Ünüvar, Radyo İLEF'in yayınlarında emeği olan akademisyenler ile öğrencilere günün anısına Ankara Üniversitesi radyosu hediye etti.

Radyo İLEF yayınlarını Ankara'da 5 KW gücünde bir verici ile FM 91.0 bandından gerçekleştiriyor. Bu verici ile yayınlar doğu batı ekseninde Elmadağ- Polatlı, kuzey güney ekseninde ise Çubuk- Tuz Gölü'nü içine alan bir alanda dinlenebiliyor. İnternet üzerinden de dinlenebilen Radyo İLEF'in şu ana kadar 120 ülkeden dinleyicisi oldu. Radyo İLEF'te 40'a yakın dilde söz içeren müzik eserleri yayınlanıyor. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesinde eğitim çalışmaları dışında doğrudan dinleyicilere ulaşan radyo yayınları konusundaki çalışmalar 1982 yılında başladı. Özel radyo yayınlarının başlamasının ardından, 1990'lı yıllarda yayınlar antene çıktı. 2010 yılından bu yana ise, Radyo İLEF'in yayınları sadece Ankara'da değil internet aracılığıyla bütün dünyada dinleniyor.


- Ankara
Büyükelçiler Radyo İLEF aracılığıyla Dünya Radyo Günü'nü kutladı
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Ankara Üniversitesi, Dünya Radyo Günü, Ankara, Radyo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Büyükelçiler Radyo İLEF aracılığıyla Dünya Radyo Günü'nü kutladı - Son Dakika


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