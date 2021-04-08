Büyükelçiler Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelesini değerlendirdi - Son Dakika

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelesinde kendi içine kapanmadığını, kısıtlamaların ve yoklukların tam orta yerinde 150'nin üzerinde ülkeye yardımda bulunduğunu söyledi.

Büyükelçi Gazi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının düzenlediği "Ülkemizdeki Yabancı Misyon Şeflerinin Gözünden Türkiye'nin Koronavirüsle Mücadelesi" programında konuştu.

Salgın ile mücadele edebilmek için ona verilecek yanıtın devletin, milletin ve toplumun tamamı ile olması gerektiğine işaret eden Gazi, "Herkesi etkiledi demekle iş bitmiyor. Bununla mücadele edilecekse buna verilecek yanıt herkesi ve her şeyi içine alır nitelikte olmalı. Türkiye'nin ve Türkiye'deki çeşitli kurumların liderliğinde Türk sistemi bunu nasıl kontrol edeceğini anlamış." ifadesini kullandı.

Gazi, yüzyıl kadar önceki İspanyol Gribi'nden bu yana dünyadaki ülkelerin böyle bir şeyle karşılaşmadıklarını anımsatarak, "Türkiye'de gördüğümüz, bu tehditle iyi düşünülmüş ve bütüncül bir yaklaşım ile mücadele edildiğidir. Birinci dalga oldukça iyi bir şekilde yönetildi. Bu, maske takılması, mekanların kapatılması, sokağa çıkma kısıtlamaları gibi önlemler sayesinde gerçekleşti." dedi.

Türk vatandaşları farkındalık sahibi

Pakistan dahil tüm hükümetlerin vatandaşlarının canını korumak ile ülke ekonomisini korumak arasındaki hassas dengeyi gözetlemek için ter döktüklerini belirten Gazi, "Türkiye bu bağlamda gayet başarılı görünüyor. Türkiye'nin hayata geçirdiği ekonomik destek programı doğrudan veya dolaylı olarak yaklaşık 17 milyar dolarlık bir destek oluşturdu." diye konuştu.

Gazi, hastalık geldiğinde Türk hükümeti ve aslında Türk milletinin oldukça olgun ve iyi planlanmış bir biçimde elindeki tüm güçleri kullanarak buna karşılık verdiğini ifade ederek, "Kiraların ertelenmesi, ödenmesi gereken faizlerin ertelenmesi gibi adımlar sokaktaki Türk vatandaşına destek oldu." ifadesini kullandı.

Türkiye'de vatandaşlar arasında bir farkındalık olduğunu söyleyen Gazi, şöyle devam etti:

"Bu da devletin daha fazla adım atmasını sağlıyor. Herkes maske takıyor. Halkın büyük kısmı sosyal mesafeye dikkat ediyor. Devletin vatandaşın iyiliği için ilan ettiği kurallara öyle ya da böyle uyuluyor. Hal böyle olunca da Türkiye, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) raporlarında da başarı öykülerinden biri olarak gösteriliyor."

Türkiye, salgına bütüncül yaklaştı

Gazi, salgında en önemli dengenin ölümleri azaltıp hastalığın yayılmasını durdurmak ile Türk ekonomisini korumakla ilgili olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye, yüzde 1,8'lik bir büyüme gerçekleştirdi. Son bir yılda resesyona giren çok sayıda ekonomi olduğunu düşünürsek bu büyük bir başarıdır. Demek ki Türkiye bir şeyleri doğru yapmış." diye konuştu.

Türkiye'nin salgının herkesi ilgilendirdiğini doğru biçimde fark ettiğini belirten Gazi, "Herkesi derken tüm Türkleri kastetmiyorum. Tüm dünyayı kastediyorum. İnsanlar tehlike anlarında, bir tehditle veya zorlukla karşılaştıklarında doğal refleks olarak kapanırlar, kendi içlerine çekilirler. Kısıtlamaların ve yoklukların tam orta yerinde bile Türkiye buna karşı koydu ve 150'nin üzerinde ülkeye yardımda bulundu." dedi.

Gazi, Türkiye'nin hem içerde hem de küresel olarak uluslararası anlamda yaklaşımının bütüncül olduğunu söyledi.

"Türkiye, alicenaplık örneği gösterdi"

Pakistan ekonomisinin Türkiye'ye göre daha küçük ve nüfusunun Türkiye'den daha fazla olduğunu hatırlatan Gazi, "Salgının ilk dalgası ile mücadelede Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Pakistan'ı bir başarı öyküsü olarak gösterdi. Vaka sayılarımız 700 binin, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 15 binin üzerinde. Tüm nüfusu göz önünde bulundurursak fena sayılmaz." dedi.

Gazi, Türkiye'de hatırı sayılır sayıda Pakistan vatandaşı olduğunu belirterek, "Birçoğu maalesef hastalığa yakalandı ve tedaviye ihtiyaç duyanlar Türkiye'nin bu cömert yönünü Türk hastanelerinde tedavi olarak bizzat gördüler." diye konuştu.

Salgının ilk zamanlarında ülkeler uçuşları askıya almaya ve giriş çıkışları yasaklamaya başladıklarında İstanbul'daki havalimanında çok sayıda Pakistan vatandaşının aktarma beklerken ortada kaldığını hatırlatan Gazi, "Biz de vatandaşlarımızın karşılaştığı bu zorluğa bir çözüm bulmak için çalışıyorduk. Türk hükümeti bir alicenaplık örneği göstererek vizesi olmayanların da ülkeye giriş yapmasına müsaade etti ve bu vatandaşlarımız havaalanında vize aldı." ifadesini kullandı.

"Türkiye ile Pakistan arasındaki dostluk dünyaya gösterildi"

Gazi, Pakistan vatandaşlarının tüm ihtiyaç ve masrafları Türk devleti tarafından karşılanacak şekilde 15 günlük karantina sürelerini geçirmek üzere karantina merkezlerine alındıklarını ifade ederek, "Bu kişilerden 4'ünün testi pozitif çıktı ve hastaneye yatırıldılar. Bolu'da karantinadalardı. Biz onları ziyaret ettik. Kendilerine gayet iyi bakıldı. Bu, Türkiye ile Pakistan arasında nasıl bir dostluk olduğunu tüm dünyaya gösterdi." dedi.

Aşı tedarikinde sorunlar yaşandığına dikkati çeken Gazi, "Özellikle zengin ülkeler ile aynı ekonomik kalkınma düzeyine sahip olmayan ülkeler için, Pakistan gibi ülkeler için bu zorluklar daha da fazla olabiliyor. Eşim ve ben dün aşı olduk. Türk Dışişleri'ne yaptıkları bu düzenleme için de tekrar teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.