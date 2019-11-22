Büyükelçiler, uluslararası öğrencilerle Sakarya'da bir araya geldi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Diplomatik İlişkiler Komitesince Sakarya'da düzenlenen "Uluslararası Diplomasi Zirvesi" kapsamında büyükelçiler uluslararası öğrencilerle bir araya geldi.

Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen "Uluslararası Öğrenci Zirvesi"ne 20 ülkeden büyükelçi, maslahatgüzar ve ticaret ataşeleri katıldı.

MÜSİAD Diplomatik İlişkiler Komitesi Başkanı Zeki Güvercin, burada yaptığı konuşmada, geleceğin dünyasını şekillendirecek olan öğrencilerle bir araya gelmenin sevincini yaşadıklarını söyledi.

Sakarya'da 70'e yakın ülkeden öğrenci olduğunu belirten Güvercin, üniversitelerdeki çalışmaların daha etkin hale getirilmesi gerektiğini aktardı.

Güvercin, D8 ülkeleri tarafından İran'da model bir üniversite için çalışmaların devam ettiğini ifade ederek, ülkeler arasındaki iş birliğinin arttırılmasının önemine değindi.

Avrupa Birliği ülkelerinin tek pasaport ve tek para birimiyle hareket ettiğine değinen Güvercin, şunları kaydetti:

"Bölgemize baktığımız zaman ticareti engelleyen çok fazla duvarımız, engelimiz var. Bir para transferi yapmaya çalışıyorsunuz, sarraflardan geçiyoruz. Para banka yoluyla geçemiyor ya da ticarete engel farklı ambargolar uygulanıyor. Çok uzaklardan birileri siz kendi aranızda ticaret yapamazsınız demeye başlıyor. Onun için burada okuyan uluslararası öğrencilerimizin çok mühim bir misyonu ve geleceği var. Bununla ilgili Genç MÜSİAD'ımızla yakın iş birliği yapmanız, Türkiye'deki ekonomiye birer müteşebbis olarak katılmanızı çok önemsiyoruz."

"MÜSİAD ile üniversitelerimiz bir iş birliği halinde"

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, devletlerin uluslararası alanda yetkinliklerini ortaya koyabilmeleri için çok şeye ihtiyaç duyduğunu, diplomasinin bunlardan en önemlisi olduğunu kaydetti.

Kentte kamu, sanayi ve üniversite iş birliğine sürekli vurgu yapıldığını dile getiren Vali Nayir, "MÜSİAD ile üniversitelerimiz bir iş birliği halinde. Buradaki misafir öğrencilerimizle büyükelçilerimizi buluşturarak iş birliğinin güzel bir örneğini vermiş oluyorlar. Bizim zenginliklerimizden birisidir üniversitelerimiz. Üniversitelerimizin sahip olduğu öğrenci sayısındaki renklilik, çeşitlilik, deyim yerindeyse Birleşmiş Milletler görüntüsü oluşturacak şekilde birçok ülkeden gelen misafir öğrencimizle de bu zenginlik katlanmış oluyor." ifadesini kullandı.

"Gençlerimizin ataklığından azami istifade etmeye gayret göstermekteyiz"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de günümüzde gençlerin hayatın her alanında etkin durumda olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bizler de gençlerin dinamik yapısından, enerjisinden çalışma azimlerinden faydalanmaktayız. Uluslararası diplomatik ilişkiler çerçevesinde gençlerimizin ataklığından azami istifade etmeye gayret göstermekteyiz. Diplomatik kuralları, devletler arası ilişkileri, uluslararası hukuku gençlerimize en ince ayrıntısıyla öğretmek ve öğrenmelerini sağlamak bizim vazgeçilmez borcumuzdur."

Konuşmaların ardından zirveye katılan büyükelçiler, öğrencilerle sohbet etti.

Zirvede, MÜSİAD Global Üst Kurulu Başkanı Adnan Bostan ve MÜSİAD Sakarya Şubesi Başkanı Yaşar Coşkun da yer aldı.