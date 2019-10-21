Son Dakika Haberleri: Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu
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Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

43 dakika önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Norveç, İrlanda ve Finlandiya büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti.

Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Norveç, İrlanda ve Finlandiya büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Norveç Büyükelçisi Erling Skjonsberg'i, İrlanda Büyükelçisi Sonya McGuinness'i ve Finlandiya Büyükelçisi Ari Maki'yi kabul etti. Büyükelçiler, Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Erdoğan, güven mektuplarını kabul etmesinin ardından Büyükelçiler ve mahiyetleriyle toplu hatıra fotoğraflı çektirdi.


Finlandiya, Norveç, Politika

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 06:35 Kaynak: DHA
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