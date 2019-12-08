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Büyükelçilerden, Diyarbakır annelerine ziyaret
6 saat önce
Büyükelçilerin Diyarbakır annelerinin bulunduğu çadıra gelmesi Annelerin Büyükelçilere mağduriyetlerini anlatmaları Büyükelçilerden, Diyarbakır annelerine ziyaret 9 ülkenin Ankara büyükelçiliklerinden görevlilerin yer aldığı heyet, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl...
Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 05:47 Kaynak: AA
Büyükelçilerin Diyarbakır annelerinin bulunduğu çadıra gelmesi
Annelerin Büyükelçilere mağduriyetlerini anlatmaları
Büyükelçilerden, Diyarbakır annelerine ziyaret
9 ülkenin Ankara büyükelçiliklerinden görevlilerin yer aldığı heyet, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan aileleri ziyaret etti
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