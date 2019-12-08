Son Dakika Haberleri: Büyükelçilerden, Diyarbakır annelerine ziyaret
Son Dakika Güncel Büyükelçilerden, Diyarbakır annelerine ziyaret - Son Dakika

Büyükelçilerden, Diyarbakır annelerine ziyaret

6 saat önce

Büyükelçilerin Diyarbakır annelerinin bulunduğu çadıra gelmesi Annelerin Büyükelçilere mağduriyetlerini anlatmaları Büyükelçilerden, Diyarbakır annelerine ziyaret 9 ülkenin Ankara büyükelçiliklerinden görevlilerin yer aldığı heyet, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl...

Büyükelçilerin Diyarbakır annelerinin bulunduğu çadıra gelmesi

Annelerin Büyükelçilere mağduriyetlerini anlatmaları

Büyükelçilerden, Diyarbakır annelerine ziyaret

9 ülkenin Ankara büyükelçiliklerinden görevlilerin yer aldığı heyet, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan aileleri ziyaret etti

Büyükelçilerden, Diyarbakır annelerine ziyaret

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 05:47 Kaynak: AA
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