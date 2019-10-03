Büyükelçilerden, erdoğan'a 'güven mektubu'

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan: Siyaset ailemize yük oldu, iftiraları getirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı ile memleketine döndü, 10 milyon euroluk yatırım yaptı