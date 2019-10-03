Son Dakika Haberleri: Büyükelçilerden, erdoğan'a 'güven mektubu'
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Büyükelçilerden, erdoğan'a 'güven mektubu'

1 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, güven mektubu sunan Estonya, Sri Lanka ve Slovenya Büyükelçilerini kabul etti.

Büyükelçilerden, erdoğan'a 'güven mektubu', System.String[]
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, güven mektubu sunan Estonya, Sri Lanka ve Slovenya Büyükelçilerini kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde önce Estonya Büyükelçisi Annely Kolk'u kabul etti. Erdoğan, ardından sırasıyla Sri Lanka Büyükelçisi Muhammed Rizvi Hassen ve Slovenya Büyükelçisi Primoz Seligo'i kabul etti. Büyükelçiler, Erdoğan'a güven mektubu sundu. Erdoğan güven mektuplarını kabul etmesinin ardından Büyükelçiler ve mahiyetleriyle toplu hatıra fotoğraflı çektirdi.


Recep Tayyip Erdoğan, Sri Lanka, Slovenya, Estonya, Politika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 04:03 Kaynak: DHA
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