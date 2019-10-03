Büyükelçilerden, erdoğan'a 'güven mektubu'
1 saat önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, güven mektubu sunan Estonya, Sri Lanka ve Slovenya Büyükelçilerini kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 04:03 Kaynak: DHA
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
, güven mektubu sunan Estonya
, Sri Lanka
ve Slovenya
Büyükelçilerini kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
'nde önce Estonya Büyükelçisi Annely Kolk'u kabul etti. Erdoğan, ardından sırasıyla Sri Lanka Büyükelçisi Muhammed Rizvi Hassen ve Slovenya Büyükelçisi Primoz Seligo'i kabul etti. Büyükelçiler, Erdoğan'a güven mektubu sundu. Erdoğan güven mektuplarını kabul etmesinin ardından Büyükelçiler ve mahiyetleriyle toplu hatıra fotoğraflı çektirdi.
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