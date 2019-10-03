Büyükelçilerden, erdoğan'a 'güven mektubu'
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güven mektubu sunan Estonya, Sri Lanka ve Slovenya Büyükelçilerini kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 04:35 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güven mektubu sunan Estonya, Sri Lanka ve Slovenya Büyükelçilerini kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde önce Estonya Büyükelçisi Annely Kolk'u kabul etti. Erdoğan, ardından sırasıyla Sri Lanka Büyükelçisi Muhammed Rizvi Hassen ve Slovenya Büyükelçisi Primoz Seligo'i kabul etti. Büyükelçiler, Erdoğan'a güven mektubu sundu. Erdoğan güven mektuplarını kabul etmesinin ardından Büyükelçiler ve mahiyetleriyle toplu hatıra fotoğraflı çektirdi.
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ANKARA,
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