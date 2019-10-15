Büyükelçilerden Türk iş adamları ve diaspora kuruluşlarına birleşme çağrısı

Türkiye'nin Moskova, Nur-Sultan ve Tiflis büyükelçileri, bu ülkelerde faaliyet gösteren Türk iş adamları dernekleri ve diaspora kuruluşlarına birleşme çağrısı yaptı.

Azerbaycan'da düzenlenen Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Bakü Buluşması kapsamında "Küresel Kamu Diplomasisinde Türk Diasporası" temalı panel yapıldı.

Panele, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Nur-Sultan Büyükelçisi Nevzat Uyanık ve Tiflis Büyükelçisi Ceren Yazgan konuşmacı olarak katıldı.

Moskova Büyükelçisi Samsar, Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle uluslararası politikadaki değişim, aktörlerdeki çeşitlenme ve kamuoyunun karar alıcılar üzerindeki etkisiyle günümüzde kamu diplomasisinin büyük önem kazandığını söyledi.

Özellikle diasporaların dış politika uygulayıcıları açısından önemli yere sahip olduğunu ifade eden Samsar, "Devletlerin çalışmalarının yanı sıra o ülkede yaşayan vatandaşların çalışmaları da önemlidir. Kamu diplomasisinde önemli olan imaj yaratmak, algı oluşturmak, yabancı kamuoyuna kendini tanıtmaktır. Elbette diplomatlar olarak bizlerin yaptığı bunlardır. Fakat sizlerin bunu yapması daha önemlidir. Sizler hayatınızı o ülkelerde kazanıyorsunuz ama Türkiye ile gönül bağına sahipsiniz. Diasporanın güçlü olması için bulunduğunuz ülkenin vatandaşlığını almanız, dilini konuşmanız çok önemlidir. Diasporaların organize şekilde, bir arada koordineli olarak devam etmesi lazım." diye konuştu.

"Tek bir çatı altında birleşmek lazım"

Nur-Sultan Büyükelçisi Uyanık da Türkiye'nin ve diğer Türk cumhuriyetlerin artık güçlü bir diaspora potansiyeline sahip olduğunu belirtti.

Yurt dışında yaşayan Türklerin birlik ve beraberlik halinde hareket etmesi halinde bütün ortak kaygı ve meselelerin dünyanın değişik köşelerinde güçlü sesle dile getirilebileceğini ve süreçleri etkileyebileceklerini ifade eden Uyanık, "Diasporamızın güçlü olması için öncelikle Türk dünyası içerisinde güçlü olmalıyız. Türk iş dünyası Türk cumhuriyetlerindeki başarılarını kardeş ülkelerin muhataplarıyla birleştirerek ortak sinerjiye dönüştürmesi lazım. Bunun artık zamanının geldiğini düşünüyorum. Türk iş dünyasının yurt dışındaki uzantılarının tek bir çatı altında birleşmesi lazım." görüşünü paylaştı.

"Rekabetçi gücümüzü artırmamız lazım"

Tiflis Büyükelçisi Yazgan da Türkiye'nin Türk cumhuriyetlerinde ve eski Sovyet coğrafyasında 26 yıllık diasporalara ve kazanımlara sahip olduğunu fakat ileri götürülmezse bu kazanımların kaybedileceğini belirtti.

Eskiden Türk iş adamlarının bu ülkelerde daha rahat hareket ettiğini, şimdi ise başka ülkelerin de ilgisinin artmasıyla rekabet ortamının oluştuğunu söyleyen Yazgan, "Bazı fırsatlar bundan 15 sene önceki gibi olmayacak. Bunu bilerek, ticari alanda 'kazan-kazan' formüllerini yeniden formalize etmemiz ve rekabetçi gücümüzü artırmamız lazım." ifadesini kullandı.