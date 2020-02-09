Büyükelçileri taşıyan Turistik Doğu Ekspresi, Kars'ta - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükelçileri taşıyan Turistik Doğu Ekspresi, Kars'ta - Son Dakika

Büyükelçileri taşıyan Turistik Doğu Ekspresi, Kars'ta

6 saat önce

AVRUPA Birliği (AB) ülkeleri büyükelçilerinin Ankara'dan Kars'a taşındığı Turistik Doğu Ekspresi, yaklaşık 32 saat süren yolculuğun ardından Kars'a geldi.

Büyükelçileri taşıyan Turistik Doğu Ekspresi, Kars'ta, System.String[]

AVRUPA Birliği (AB) ülkeleri büyükelçilerinin Ankara'dan Kars'a taşındığı Turistik Doğu Ekspresi, yaklaşık 32 saat süren yolculuğun ardından Kars'a geldi.

Turistik Doğu Ekspresi, 'AB- Türkiye İş Birliği Toplantısı' için cuma akşamı Ankara'dan Kars'a yola çıktı. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve AB ülkeleri büyükelçilerinin bulunduğu trende 'AB-Türkiye İş Birliği Toplantısı' yolculuk sırasında yapıldı. Büyükelçiler, ayrıca güzergah üzerinde bulunan Sivas Divriği ve Erzurum'da tarihi ve turistlik yerleri gezdi. Yaklaşık 32 saat süren yolculuğun ardından Turistik Doğu Ekspresi, bugün saat 03.00 sıralarında Kars'a ulaştı. Büyükelçiler, trenden inerek, kalacakları otele geçti. Heyet, gün boyu Kars'ta tarihi yerleri gezdikten sonra yarın uçakla Ankara'ya dönecek.


Avrupa Birliği, Doğu Ekspresi, Ankara, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 11:40 Kaynak: DHA
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