SPOR Büyükelçilerin katılımı ile 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Medya Günü düzenlendi

Nesrin AYDIN YALDIZ/ ANKARA, (DHA) - Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı ve Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi tarafından '2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Medya Günü' etkinliği düzenlendi. Programda konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Faruk Kaymakcı, 'Sporda da Avrupalı olan Türkiye, EURO 2020'ye renk ve dinamizm katacaktır' dedi.

Türkiye'nin Avrupa'da çeşitli branşlarda şampiyonluk yasamış bir ülke olduğunu vurgulayan Kaymakcı, "TSYD'ye böyle güzel bir etkinlik yaptığı için teşekkür etmek istiyorum. Biz AB Birliği Başkanlığı olarak da Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılışını bugün bazı Avrupa Büyükelçileri ile birlikte kutladık. Çok anlamlı bir tören oldu. Biz her zaman söylüyoruz; Türkiye, tarihiyle coğrafyasıyla, kültürüyle ekonomisiyle, sanatıyla Avrupa'dır. Futboluyla da Avrupalıdır. Bugün Türkiye Avrupa'da değişik spor branşlarında şampiyonluğu yaşamış bir ülke. Dileriz ki bu şampiyonada da Türkiye şampiyonluk için önemli bir adım atacak. Bugün Avrupa Birliği Büyükelçilerini TSYD'de bir araya getirdik. Güzel, zevkli bir penaltı yarışması yaptık. Sporun şiddet ve ırkçılıktan uzak olmasından yanayız. Sporu, Avrupa'da halklar arası dostluğun artmasında en önemli iletişim araçlarından biri olarak görüyoruz. Sonuçta Türkiye futbolda da Avrupalı. Oyuncularımız Avrupa takımlarına başarı getiriyor. AB üyeliği ile de Türkiye AB'yi dünyada şampiyon yapacaktır, jeostratejik bir aktör haline getirecektir. Milli takımımıza bol şans ve cesaret diliyoruz? dedi.

İTALYA ANKARA BÜYÜKELÇİSİ GAIANI: İYİ OLAN KAZANSIN

Cuma günü Milli Takımın EURO 2020 kapsamında karşılaşacağı İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani, Türkiye'nin zor bir takım olduğunu belirterek, tüm takımlara başarılar diledi ve "İyi olan kazansın" diye konuştu.

AZERBAYCAN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ: BİZİM ÇOCUKLAR ROMA'DA BAŞARILI OLUR

Etkinlik kapsamında düzenlenen Penaltı Yarışması'nın şampiyonu Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim ay-yıldızlı forma ile penaltı yarışlarına katıldı. İbrahim, "Kardeş Türkiye'yi temsil ettim, umarım bizim çocuklar da Roma'da başarılı olurlar. Bu gökten gelen bir işaret, inşallah kazanırız. Bizim çocuklar orada ayni zamanda Azerbaycan için de oynayacaklar" ifadelerini kullandı.

TSYD ANKARA ŞUBESİ BAŞKANI ERCAN ATA: KATILIMCI HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM

Avrupa Şampiyonası öncesi böyle bir organizasyon yapmalarındaki amacın birlikteliği sağlamak olduğunu belirten TSYD Ankara Şubesi Başkanı Ercan Ata, 'Avrupa Birliği Başkanlığımıza, Faruk Kaymakçı ve ekip arkadaşlarına çok teşekkür ediyoruz. Sizleri burada görmekten çok memnunuz. Bu birliktelik dünyada evrensel dili olan sporun birleştirici gücü adına gerçekleştirdik. Katılımcı herkese çok teşekkür ediyorum' dedi.

Etkinlik kapsamında düzenlenen penaltı atışlarını FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık yönetti.