Büyükelçilikte Düzenlenen Törenle Fransa'nın En Prestijli Nişanı 'Legıon D'honneur' Prof. Kaboğlu'na Verildi

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu'na, "Anayasa hukuku ve insan hakları alanındaki uluslararası çalışmaları, Türkiye'nin kültürel ve toplumsal yaşamına ve Türkiye ile Fransa dostluğuna olan katkıları" nedeniyle Fransa Devleti'nin en prestijli nişanı olan Légion d'Honneur verildi.

CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu üyesi Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu'na Napolyon Bonapart'ın 19 Mayıs 1802 tarihinde imzaladığı bir kanun ile oluşturulmuş en yüksek onursal Fransız nişanı olan ve 1804'ten beri verilen Légion d'Honneur madalyası Ankara Fransız Büyükelçiliği'nde dün akşam düzenlenen törenle takdim edildi.

Çok sayıda davetlinin katıldığı törene, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut , AB Uyum Komisyonu Başkanı ve AKP Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar, HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Dışişleri Komisyonu Üyesi ve İYİ Parti Bursa Milletvekili Kamil Erozan, İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, CHP'li milletvekilleri, akademisyenler, sivil toplum temsilcileri ile basın temsilcileri katıldı.

Törende Fransızcanın yanı sıra Türkçe de konuşan Fransa'nın Türkiye Büyükelçisi Hervé Magro, Kaboğlu'nun Fransa'nın birçok üniversitesinde verdiği dersler ve gerçekleştirdiği uluslararası yayınlarla hukukun üstünlüğüne katkı niteliğindeki çalışmalarının önemini vurguladı. Magro, Kaboğlu'nun iki ülke dostluğuna katkısının önümüzdeki dönem için de kritik olduğunu belirtti.

İbrahim Kaboğlu da törende yaptığı konuşmada, Türkiye ve Fransa'nın ortak paydasının eşitlik, yurttaşlık ve laiklik olduğunu ve Fransa'da birçok üniversitede görev yaptığını belirtti. Kaboğlu, iki ülkenin birbirine ihtiyacı olmasının da ötesinde; bu iki devletin ve daha da önemlisi tarihi ve kültürel zenginliğe sahip bu iki halkın birbirlerini anlaması ve birbirlerine yaklaşmasının tüm dünyanın yararına olacağını söyledi. Konuklara da teşekkür eden Kaboğlu, törene katılan Kemal Kılıçdaroğlu'na da "barış akademisyenlerini her koşulda savunusu ve demokrasi yolunda büyük bir ittifakın mimarı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkürlerimi sunarım" diye seslendi.