Büyükerşen Başarılı Sporculara Hediye Verdi

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Bedensel Engelli sporcularının başarıları Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen tarafından ödüllendirildi. Türkiye Bedensel Engelliler Yüzme Federasyonu tarafından Aksaray'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye birincisi olarak altın madalya alan Sümeyye Boyacı, Ömer Onur İnci, Mehmet Bakır Eğilmez, Türkiye ikincisi ve üçüncüsü olarak gümüş ve bronz madalya alan Ömer Faruk Ulu, Sinem Ateş, Baran Doruk Şimşek ve şampiyonaya katılan Eren Özdemir, Veysel Abdullah Tekin, Selin Ortatepe, Beyza Demirel ile İsmail Gümüş'e çeşitli hediyeler verildi.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen törende konuşan Başkan Büyükerşen "Bedensel Engelli sporcularımız ile alanında uzman antrenörler eğitimler gerçekleştiriyor. Özel olarak çalışmanın meyvelerini de böyle güzel başarılar ile topluyoruz. Sümeyye Boyacı başarılarının üzerine yenilerini ekliyor. İnanıyoruz ki Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularının şehrimizi ve ülkemizi başarı ile temsil edeceklerine yürekten inanıyorum" dedi.