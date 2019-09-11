Son Dakika Haberleri: Büyükerşen: "Bizim açımızdan çok faydalı ve sıcak bir toplantı oldu"
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Büyükerşen: "Bizim açımızdan çok faydalı ve sıcak bir toplantı oldu"

1 saat önce

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı'nın ardınan CHP Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

Büyükerşen:

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı'nın ardınan CHP Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Cumhuriyet Halk Partisi, Alaaddin Yılmaz, Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 07:40 Kaynak: AA
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