Büyükerşen: "Bizim açımızdan çok faydalı ve sıcak bir toplantı oldu"
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Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı'nın ardınan CHP Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 07:40 Kaynak: AA
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