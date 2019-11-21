Son Dakika Haberleri: Büyükerşen'den anı köşesine balmumu Adnan Menderes heykeli hediyesi
Son Dakika Güncel Büyükerşen'den anı köşesine balmumu Adnan Menderes heykeli hediyesi - Son Dakika

Büyükerşen'den anı köşesine balmumu Adnan Menderes heykeli hediyesi

6 saat önce

Aydın'a gelen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Adnan Menderes Anı köşesi ve Çok Amaçlı Salonuna, kendi yaptığı balmumu Adnan Menderes heykelini hediye etti.

Büyükerşen'den anı köşesine balmumu Adnan Menderes heykeli hediyesi, System.String[]

Aydın'a gelen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Adnan Menderes Anı köşesi ve Çok Amaçlı Salonuna, kendi yaptığı balmumu Adnan Menderes heykelini hediye etti.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'le birlikte Koçarlı'nın Çakırbeyli Mahallesi'ni ziyaret etti. Başkan Büyükerşen, Çakırbeyli'de, Büyükşehir tarafından yapılan merhum Adnan Menderes için anı köşesi ve çok amaçlı salonuna, kendi elinden çıkan balmumu Adnan Menderes heykelini armağan etti. Muhtarı Özer Orçan tarafından karşılanan Başkan Çerçioğlu ve Başkan Büyükerşen, halkla da sohbet etti. Büyükerşen'i misafir etmekten çok mutlu olduğunu söyleyen Çerçioğlu, Çakırbeyli Köy Pazarı hakkında da bilgi verdi. Pazarla yüzlerce kadına istihdam sağlandığını anlatan Çerçioğlu, köy pazarları projesini daha da geliştireceklerini söyledi. Ziyarette, mahallelilerle birlikte pazarda tezgah açan Satı Kuru da yer aldı. Pazarda kazandıklarıyla çocuklarını okuttuğunu söyleyen Kuru, pazar için Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. Başkan Büyükerşen, Başkan Çerçioğlu'nun başarılarının devamını diledi.


Alaaddin Yılmaz, Adnan Menderes, Eskişehir, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 05:48 Kaynak: DHA
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