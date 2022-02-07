Büyükgökçeli köyünde elektriksiz 5'inci gün - Son Dakika

ISPARTA'ya 20 kilometre uzaklıktaki 2 bin nüfuslu Büyükgökçeli köyüne, 5 gündür elektrik verilemiyor. Köyün tek fırınında elektrik olmadığı için ekmek üretilemezken, bozulan gıdalar da çöpe döküldü. Köy halkı, sobayla ısınırken, piknik tüpüne metal ekleme yapanlar da aydınlatma sorununu çözmeye çalıştı.

? Isparta'da, 3 Şubat Perşembe günü 11 saatlik kar yağışının ardından kent genelinde elektrik kesintisi oldu. Kent genelinde yollar biriken kar nedeniyle kapanınca Ispartalılar, zorlu haftayı geride bıraktı. Günlerce elektriksiz kalan kente, dün itibarıyla enerjinin verildiği açıklandı. Kırsal bölgelerde çalışmalar sürerken, kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki 2 bin nüfuslu Büyükgökçeli köyünde elektriksiz 5'inci güne girildi. Köy halkı, 5 gündür kendi imkanlarıyla ısınma ve aydınlatma sorununu çözmeye çalışıyor. Jeneratör satın alanlar, kısmen sorunu çözdü ancak alamayanlar ısınmak için soba, aydınlatma için de piknik tüplerini kullanıyor.

SU İÇİN JENERATÖR KULLANDILAR, GÜNDE 1500 LİRA HARCADILARKöyün su pompası da elektrik olmadığı için çalışmadı. Su sorunu yaşanmaması için köy muhtarı Selçuk Öztürk , jeneratör getirerek günde 1500 liralık akaryakıtla çalıştırıp, su sorunu yaşanmasının önüne geçti. Yolları kendi çabalarıyla açtıklarını da belirten Öztürk, "Elektrikler kesik, yollarımızı kendi çabamızla açtık. 5'inci günün sonunda ekipler geldi, elektrik kesintisine müdahale ediyorlar. Son günde gelip, müdahale ediyorlar. Dolabındaki ürünleri bozulanlar oldu. Köy kıraathanemiz ve hayvancılık yapanlar da dahil jeneratörler alındı. Herkes yeniden sobaya döndü. Su sorunumuzu gidermek için jeneratör aldık. İçme suyunu ondan aldığımız elektrikle sisteme verdik. Günlük 1500 lira yakıt harcıyoruz" dedi.GECEYİ PİKNİK TÜPÜ İLE AYDINLATTILAREmekli sınıf öğretmeni Orhan Akın , çok sıkıntı çektiklerini söyledi. Özellikle derin dondurucu ve buzdolabındaki yiyeceklerinin bozulduğunu söyleyen Akın, "Bu konuda zararımız var. Çöpe dökeceğiz. Et ve kuru gıdamız vardı ama gitti. Isınmak için kullanmadığımız sobamız vardı onu yeniden kurup, ısınmaya çalıştık" diye konuştu.Geceleri mum ve el feneri ile aydınlandıklarını anlatan Kazım Akın da "Buzdolabında sebzeler, etler bozuldu. Jeneratör alamadık, imkanımız yoktu" dedi. Piknik tüpüne ekleme yapan Ramazan Kesmeli, gaz çıkan kısmına metal boru takarak mum gibi yaktığını belirterek, "Piknik tüp üzerine bir ekleme yaparak tüpten aydınlandık. Sobayla ısındık. Dolaplarımızdaki ürünlerimiz bozuldu. Kokmaya başladı. Çöpe gidecek hepsi" diye konuştu.Fatime Kesmeli de kışın yemek için hazırladığı fasulye, ıspanak ve patlıcanların bozulduğunu söyledi. Dışarıdan poşetin içine kar doldurup, dolabın içine yerleştirmelerine rağmen yeteri kadar ürünleri koruyamadığını belirten Kesmeli, üzüldüğünü anlattı.'5 GÜNDE 12 BİN LİRA ZARARIM OLDU'Köyde 2 bin kişinin ekmek ihtiyacının karşılandığı fırında günde 750 ekmek üretildiğini ancak elektrik olmadığı için hiçbir şey yapamadığını belirten işletmeci Eyüp Kayacan da "Kar etmeyi bıraktım. Köy halkı mağdur olmasın, diye Isparta'dan ekmek getiriyorum. Köyün tek fırıncısıyım. Bu durumdan biz de hoşnut değiliz. Isparta'dan ekmek getirmek günlük 1500 lira maliyetinde. Fırınımda yapsam, bana maliyeti 750 lira olurdu. 5 günde 12 bin lira zararım oldu" dedi.

Öte yandan ekipler, Büyükgökçeli köyüne gelerek hatlarda onarım çalışmalarına başlarken, akşam saatlerinde elektriğin sisteme verileceği belirtildi.