Büyükgöz, belediye ekiplerini denetledi - Son Dakika

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde açık olan esnafları ziyaret etti. Büyükgöz, ilçede çalışan belediye ekiplerinin çalışmalarını da denetledi.

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sahada olan ekipleri denetleyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Büyükgöz, sabah erken saatlerde kepenk açan ve Gebzelilere belirlenen kurallar dahilinde hizmet veren esnafları da ziyaret etti.

Özel solüsyonla hazırlanan artezyen suyu ile belirlenen program dahilinde cadde ve sokakların yıkandığı Gebze'de sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde fen işleri ekipleri de sahada çalışmalarına devam etti. Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Hacı Halil Mahallesi 1209 ve 1207 sokakta tek yön uygulaması ve kaldırım çalışmalarını da denetleyen Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ilçe genelinde çalışmaların hafta sonu da devam edeceğini dile getirdi. - KOCAELİ