Büyükgöz'den Gebzeli çocuklara park müjdesi - Son Dakika

Büyükgöz'den Gebzeli çocuklara park müjdesi

Başkan Büyükgöz'ün talimatıyla Gebze Belediyesi ekipleri, parkların tadilatlarını ve yeni parkların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükgöz'den Gebzeli çocuklara park müjdesi, System.String[]

Başkan Büyükgöz'ün talimatıyla Gebze Belediyesi ekipleri, parkların tadilatlarını ve yeni parkların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, çocukların güven içerisinde oyunlar oynayabileceği parklara büyük önem veriyor. Gebze'nin mahallelerinde uygun olan alanlara, hızla yeni parkların kazandırılması için çalışma arkadaşlarına gerekli talimatları veren Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, eski parkların revize edilerek yenilenmesi için de çalışmalarını sürdürüyor. Şehit Oğuz Kağan Aydın Parkı'nda incelemelerde bulunan Başkan Büyükgöz, parkta gönüllerince koşup eğlenen çocuklarla sohbet etti.

Çocukların beğeniyle oyunlar oynadığı boş vakitlerini geçirdiği park ve bahçelere önem verdiklerini söyleyen, Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Geleceğimiz olan çocuklarımızın mahallelerinde güven içerisinde oyun oynayabileceği parklarımıza yenilerini hızla kazandırıyoruz. Bizim tüm çabamız onlar için, onlar gülsün gönüllerince zaman geçirsin diye. Parklara yenilerini eklemeyi sürdüreceğiz. Evlatlarımız parklarını güle güle kullansınlar" dedi. - KOCAELİ

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Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 15:43 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükgöz'den Gebzeli çocuklara park müjdesi - Son Dakika

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