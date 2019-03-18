Büyükgöz'den Mhp Ve Ak Parti Standına Ziyaret

Cumhur İttifakı AK Parti Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, Gebze Kent Meydanı'nda seçim çalışmaları kapsamında kurulan Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti standlarını ziyaret etti. Stantlarda görevli partililerle buluşan Büyükgöz, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin bir araya gelerek ülkemizin beka mücadelesine karşı kurduğu Cumhur İttifakı bizim sarsılmaz ilkemizdir. 31 Mart'ta kadar hep birlikte gönül ve el birliği ile çalışacağız" dedi.

"GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE KAZANACAĞIZ"

Saha çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Büyükgöz, "Gebze'yi karış karış gezerek hemşerilerimizle bir araya geliyoruz. İnanıyorum ki, Gebzeli hemşerilerimiz tercihini Cumhur İttifakı'ndan yana, hizmet siyasetinden yana kullanacaktır. Gebze'de güçlü bir şekilde kazanarak, 1 Nisan'dan itibaren hemşerilerimize verdiğimiz taahhütleri yerine getirmek için çalışacağız. Verdiğimiz her sözü yerine getirecek ve her zaman vatandaşlarımız ile birlikte olmaya özen göstereceğiz" ifadelerini kullandı.