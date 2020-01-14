Büyükgöz'den yılbaşı kartı gönderen minik öğrencilere ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükgöz'den yılbaşı kartı gönderen minik öğrencilere ziyaret - Son Dakika

Büyükgöz'den yılbaşı kartı gönderen minik öğrencilere ziyaret

6 saat önce

KOCAELİ (İHA) – Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, elleriyle hazırladıkları yılbaşı kart postallarını kendisine yollayan ilkokul öğrencilerini ziyaret etti.

Büyükgöz'den yılbaşı kartı gönderen minik öğrencilere ziyaret, System.String[]

KOCAELİ (İHA) – Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, elleriyle hazırladıkları yılbaşı kart postallarını kendisine yollayan ilkokul öğrencilerini ziyaret etti.


Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, kendi elleriyle hazırladıkları yılbaşı kart postallarını yollayan Mehmet Alp Tiryaki İlkokulu öğrencilerini sınıfını ziyaret etti. Miniklerin bu ince düşüncesine karşılık kendilerini sınıflarında ziyaret eden Başkan Büyükgöz, miniklere kart postallar için teşekkür etti. Öğrencilerin meraklı sorularını cevaplayan Büyükgöz, "Sizler, bizim geleceğimiz ve yarınlarımızsınız. Sizlerin başarıları bizleri gururlandıracak. Sizlerden isteğim annenizi, babanızı, öğretmenlerinizi üzmemeniz ve derslerinize çalışmanız" dedi. - KOCAELİ

Zinnur Büyükgöz, Mehmet Alp, Gebze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 11:47 Kaynak: İHA
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