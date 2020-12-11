Büyükgöz'e ulus mahallesi sakinlerinden teşekkür - Son Dakika

Yıllardır bekledikleri tapularını, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün elinden alan Ulus Mahallesi sakinleri, Büyükgöz'e teşekkür etti.

Ulus Mahallesi sakinlerinden Başkan Büyükgöz'e çifte tapu teşekkürü. Ulus Mahallesi sakinlerinden Naci Yaman ve Ayhan Davutoğulları, yıllardan beri bekledikleri tapularına Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün çalışmaları sonucunda kavuştu. Mahallelerde yapılan imar uygulamalarıyla tapu sorununu Gebze gündeminden çıkarmak için adımlar atan Belediye Başkanı Büyükgöz, Ulus Mahallesi 2121/2 Sokak sakini Ayhan Davutoğulları ve Şehit Mehmet Kartal Caddesi sakinlerinden Naci Yaman'a tapularını takdim etti. Başkan Büyükgöz'ü makamında ziyaret eden Ulus Mahallesi sakinleri, "30 yılı aşkın zamandır heyecanla beklediğimiz tapularımızı almış bulunmaktayız. Bu mutluluğu bizlere yaşatan başta başkanımız Zinnur Bey'e ve ekibine bir kez daha teşekkür ediyorum. Allah razı olsun herkesten" ifadelerini kullandı.

Tapularına kavuşan Ulus Mahallesi sakinleri, Başkan Büyükgöz'e mahallelerine gelen doğalgaz hizmeti için de ayrıca teşekkür etti. - KOCAELİ