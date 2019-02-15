Büyükgöz: "Engelsiz Bir Gebze İçin Çalışacağız!"

Seçim Kordinasyon Merkezi çalışmaları kapsamında Gebze'nin farklı noktalarında çalışmalarını sürdüren Cumhur İttifakı ve AK Parti Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, Gebze'de hizmet veren Yeni Dünya Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gören özel çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi. Ailelerin talep ve önerilerini dinleyen Büyükgöz, "Sosyal belediyecilikteki anlayışımız engelsiz bir kent yapısını ortaya koymak. 1 Nisan'dan itibaren sizlerin önündeki engelleri sizlerle birlikte kaldırma konusunda kararlıyız" dedi.

ENGELLERİ SEVGİYLE VE HİZMETLE AŞACAĞIZ

Gebze'yi sevdiğini dile getiren Büyükgöz, "Gebze benim sevdam. Beni büyüten bu kente olan vefa borcumu 5 yılı hizmetlerle dolu geçirerek ödeyeceğim. Gönül belediyeciliği ile her kesime dokunacağız. Engelleri sevgiyle aşacağız. Engelli hemşerilerimiz Allah'ın bize emanetidir. Onların yaşamını kolaylaştıracak adımlar atacağız. Gebze engelsiz bir şehir olacak" şeklinde konuştu.