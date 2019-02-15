Son Dakika Haberleri: Büyükgöz: "Engelsiz Bir Gebze İçin Çalışacağız!"

Büyükgöz: "Engelsiz Bir Gebze İçin Çalışacağız!"

1 saat önce

Özel çocuklar ve aileleriyle bir araya gelen Büyükgöz, "Özel çocuklarımızın ve vatandaşlarımızın daha rahat yaşayabileceği bir Gebze için çalışacağız" dedi.

Büyükgöz:

Seçim Kordinasyon Merkezi çalışmaları kapsamında Gebze'nin farklı noktalarında çalışmalarını sürdüren Cumhur İttifakı ve AK Parti Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, Gebze'de hizmet veren Yeni Dünya Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gören özel çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi. Ailelerin talep ve önerilerini dinleyen Büyükgöz, "Sosyal belediyecilikteki anlayışımız engelsiz bir kent yapısını ortaya koymak. 1 Nisan'dan itibaren sizlerin önündeki engelleri sizlerle birlikte kaldırma konusunda kararlıyız" dedi.

ENGELLERİ SEVGİYLE VE HİZMETLE AŞACAĞIZ

Gebze'yi sevdiğini dile getiren Büyükgöz, "Gebze benim sevdam. Beni büyüten bu kente olan vefa borcumu 5 yılı hizmetlerle dolu geçirerek ödeyeceğim. Gönül belediyeciliği ile her kesime dokunacağız. Engelleri sevgiyle aşacağız. Engelli hemşerilerimiz Allah'ın bize emanetidir. Onların yaşamını kolaylaştıracak adımlar atacağız. Gebze engelsiz bir şehir olacak" şeklinde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:04 Kaynak: Bültenler

AK Parti, Gebze, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti İBB Adayı Binali Yıldırım: Hal Yasası Önümüzdeki Aylarda Gelecek AK Partili Belediye Başkan Adayı, CHP'nin Sloganının İnternet Sitesini Satın Aldı

Binali Yıldırım Vapur Kullandı, Martılara Simit Attı 24 Haziran'da Abdüllatif Şener'i Yuhalayan Vatandaşlar, Bu Kez AK Parti Heyetine Tepki Gösterdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 17:10:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Büyükgöz: "Engelsiz Bir Gebze İçin Çalışacağız!"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]