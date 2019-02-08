Büyükgöz, Gebze Esnafını Gezdi
1 saat önce
AK Parti Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, çarşı esnafını ziyaret etti.
AK Parti Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, Gebze Yeni Çarşı ve Eski Çarşı'da esnafı ziyaret etti. Gebze esnafı ve vatandaşlarla bir araya gelen Büyükgöz, "Gebze'nin geleceğini hep birlikte inşa edeceğiz. Esnafımıza değer veriyoruz. Onların ticaret hacmini genişletecek projeler hayata geçireceğiz. Seçim beyannamemiz üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Genç, yaşlı, kadın, erkek olmak üzere herkese hitap edecek projelerimiz var. Her bir vatandaşımızın hayatına dokunacak işlere imza atmayı hedefliyoruz" dedi.
HER ZAMAN BERABER OLACAĞIZ
Gebze'de yaşayan herkesle iç içe olacaklarını söyleyen Büyükgöz, "43 yıldır bu bölgede yaşıyorum. Ailem ve dostluklarım bu bölgede. 2004-2009 yılları arasında Gebze Belediye Başkan Yardımcılığı yaptığım dönemde teknik hizmetler üretmek ile birlikte her zaman bu bölgede yaşayan insanlarla bir arada oldum. Allah'ın izni, sizlerin desteğiyle 1 Nisan sabahı Gebze Belediye Başkanı olarak göreve başladığımızda yine iç içe, beraber olacağız. Bu kentin yönetiminde birlikte karar alacağız" ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:04 Kaynak: Bültenler
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