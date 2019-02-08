Son Dakika Haberleri: Büyükgöz, Gebze Esnafını Gezdi

Büyükgöz, Gebze Esnafını Gezdi

1 saat önce

AK Parti Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, çarşı esnafını ziyaret etti.

Büyükgöz, Gebze Esnafını Gezdi, System.String[]

AK Parti Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, Gebze Yeni Çarşı ve Eski Çarşı'da esnafı ziyaret etti. Gebze esnafı ve vatandaşlarla bir araya gelen Büyükgöz, "Gebze'nin geleceğini hep birlikte inşa edeceğiz. Esnafımıza değer veriyoruz. Onların ticaret hacmini genişletecek projeler hayata geçireceğiz. Seçim beyannamemiz üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Genç, yaşlı, kadın, erkek olmak üzere herkese hitap edecek projelerimiz var. Her bir vatandaşımızın hayatına dokunacak işlere imza atmayı hedefliyoruz" dedi.

HER ZAMAN BERABER OLACAĞIZ

Gebze'de yaşayan herkesle iç içe olacaklarını söyleyen Büyükgöz, "43 yıldır bu bölgede yaşıyorum. Ailem ve dostluklarım bu bölgede. 2004-2009 yılları arasında Gebze Belediye Başkan Yardımcılığı yaptığım dönemde teknik hizmetler üretmek ile birlikte her zaman bu bölgede yaşayan insanlarla bir arada oldum. Allah'ın izni, sizlerin desteğiyle 1 Nisan sabahı Gebze Belediye Başkanı olarak göreve başladığımızda yine iç içe, beraber olacağız. Bu kentin yönetiminde birlikte karar alacağız" ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:04 Kaynak: Bültenler

Zinnur Büyükgöz, belediye başkan adayı, Gebze, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti ve CHP'de 2 İsim Sağlık Sorunları Nedeniyle Adaylıktan Çekildi 11 Kişinin Ölmesine Neden Olan Binayla İlgili Korkunç İddia: Taşıyıcı Kolonları Kesilmiş

AK Parti'nin Van Adayı Necdet Takva, Camide Seçim Çalışması Yaptı Erdoğan'dan Ulaştırma Bakanı'na: Projeyi Bitirmezsen, Güle Güle
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 16:20:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Büyükgöz, Gebze Esnafını Gezdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]