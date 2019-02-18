Son Dakika Haberleri: Büyükgöz, "Gebze'yi Şaha Kaldıracak Projeler Yapacağız"

Büyükgöz, "Gebze'yi Şaha Kaldıracak Projeler Yapacağız"

50 dakika önce

AK Parti Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, "Büyükşehir Belediye Başkan adayımız projelerini açıkladı. Büyükşehir belediyemiz ile birlikte Gebze'yi şaha kaldıracak projeleri hayata geçireceğiz" dedi

Büyükgöz,

AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın açıkladığı seçim beyannamesinde açıkladığı projeler Gebze'yi heyecanlandırdı. Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, "Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Tahir Büyükakın Kocaeli için projelerimizi açıkladı. Gebze'de 15-20 yıl önce akmayan sulardan, çöplerden, bozuk yollardan bahsediliyordu. Bugün geldiğimiz noktada Gebze'nin sosyal hayatına katkı sunacak, her kesime dokunacak vizyon projelerden bahsediyoruz" dedi.

"YAPARSA YİNE AK PARTİ YAPAR"

Cumhur İttifakı ve AK Parti Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, "Projelerimizde ailelerimiz var, gençlerimiz var, kadınlarımız var. Gebze'nin marka değerlerini ortaya çıkartacak, trafikte yaşanan aksaklıklara çözüm üretecek adımlar var. Bizler hizmet siyaseti yapan, millete hizmetkâr olan bir anlayışın neferleriyiz. Bugüne kadar Türkiye'de ve bölgemizde birçok hizmet ve projeye imza atıldı. Gebze'nin ihtiyaçlarını bilen, çözüm üretecek parti yine AK Parti'dir. Yaparsa AK Parti yapar diyor, açıklanan projelerin Gebzemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

GEBZE İLE İLGİLİ BAZI PROJELER

Gebze- Sabiha Gökçen Metro Hattı, Gebze Spor Kompleksi, Hünkar Çayırı Fatih'in Otağı Panorama Müzesi, Gebze Millet Bahçesi, Otoparklar ve Tır Parkları, Çayırova-Gebze arası Tem Yan yol ve Kavşak Projesi, Darıca-Gebze OSB Metro Hattı, KOBİS Bisiklet Ağı, Trafik Yönetim Merkezi, Gürültüsüz Yol Projeleri, Hünkar Çayırı, Hanibal, Osman Hamdi Bey, Çoban Mustafa Paşa Cami gibi değerlerin markalaştırılması, Alo Başkan Hattı, Çocuk ve Gençlik Meclisleri, Gençlik ve Sporcu Eğitim kampları, Yeni Hızlı Tren Hattı gibi projeler yer almakta.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 04:38 Kaynak: Bültenler

Zinnur Büyükgöz, belediye başkan adayı, AK Parti, Gebze, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Binali Yıldırım Bugün Meclis Başkanlığı'ndan İstifa Edecek AK Partili İsim, Cumhur İttifakı'na Destek Kararı Alan BBP'ye Resti Çekti

Rusya, S-400 Füzelerinin Yıl Sonuna Kadar Türkiye'ye Teslim Edileceğini Açıkladı Son Dakika! Benzine 27 Kuruş Zam Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 17:28:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Büyükgöz, "Gebze'yi Şaha Kaldıracak Projeler Yapacağız"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]