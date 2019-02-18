Büyükgöz, "Gebze'yi Şaha Kaldıracak Projeler Yapacağız"

AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın açıkladığı seçim beyannamesinde açıkladığı projeler Gebze'yi heyecanlandırdı. Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, "Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Tahir Büyükakın Kocaeli için projelerimizi açıkladı. Gebze'de 15-20 yıl önce akmayan sulardan, çöplerden, bozuk yollardan bahsediliyordu. Bugün geldiğimiz noktada Gebze'nin sosyal hayatına katkı sunacak, her kesime dokunacak vizyon projelerden bahsediyoruz" dedi.

"YAPARSA YİNE AK PARTİ YAPAR"

Cumhur İttifakı ve AK Parti Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, "Projelerimizde ailelerimiz var, gençlerimiz var, kadınlarımız var. Gebze'nin marka değerlerini ortaya çıkartacak, trafikte yaşanan aksaklıklara çözüm üretecek adımlar var. Bizler hizmet siyaseti yapan, millete hizmetkâr olan bir anlayışın neferleriyiz. Bugüne kadar Türkiye'de ve bölgemizde birçok hizmet ve projeye imza atıldı. Gebze'nin ihtiyaçlarını bilen, çözüm üretecek parti yine AK Parti'dir. Yaparsa AK Parti yapar diyor, açıklanan projelerin Gebzemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

GEBZE İLE İLGİLİ BAZI PROJELER

Gebze- Sabiha Gökçen Metro Hattı, Gebze Spor Kompleksi, Hünkar Çayırı Fatih'in Otağı Panorama Müzesi, Gebze Millet Bahçesi, Otoparklar ve Tır Parkları, Çayırova-Gebze arası Tem Yan yol ve Kavşak Projesi, Darıca-Gebze OSB Metro Hattı, KOBİS Bisiklet Ağı, Trafik Yönetim Merkezi, Gürültüsüz Yol Projeleri, Hünkar Çayırı, Hanibal, Osman Hamdi Bey, Çoban Mustafa Paşa Cami gibi değerlerin markalaştırılması, Alo Başkan Hattı, Çocuk ve Gençlik Meclisleri, Gençlik ve Sporcu Eğitim kampları, Yeni Hızlı Tren Hattı gibi projeler yer almakta.