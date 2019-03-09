Büyükgöz, "Hal Ve Pazarlar Yeniden Düzenlenecek"
36 dakika önce
Cumhur İttifakı AK Parti Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, Gebze Hali esnafını ziyaret etti. Büyükgöz, "Hal binası ve kapalı pazarlar yeniden ele alınarak düzenleme yapılacak" dedi.
Cumhur İttifakı AK Parti Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz sabahın erken saatinde Gebze Hal Binası'nı ziyaret ederek esnaflarla buluştu. Hal esnafının taleplerini dinleyen Büyükgöz, "1 Nisan'da göreve geldiğimizde Gebze Hal Binası ve Kapalı Pazar alanları ile ilgili çalışmalarımızı yapmaya başlayacağız. Vatandaşlarımızdan ve esnaflarımızın taleplerini dinliyor ve notumuzu alıyoruz" dedi.
"ORTAK AKIL İLE ÇÖZECEĞİZ"
Her sese kulak verdiğini ve ihtiyaçları çözmek için gece gündüz çalışacağını söyleyen Büyükgöz, "Hepimiz Anadolu'nun farklı yerlerinden gelerek Gebze'yi yurt edindik. Gebze'ye hizmet yolunda ihtiyaçları ortak akıllılar çözeceğiz. Gebze'nin yeni bir Hal binasına ihtiyacı var. Bununla ilgili çalışmalarımızı yapacağız. Esnaf ve vatandaşlarımızın taleplerini dinleyerek herkesin memnun olacağı çözümleri üretmek için çaba göstereceğiz" ifadelerini kullandı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 01:48 Kaynak: Bültenler
EYT'lilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Mektup: Derdimiz Seçimle Değil, Geçimle
Nazilli Belediye Başkanı, Belediyede Çalışan Kadın Personeli Darp Etti
AK Parti'nin Olay Vekili Gülpınar'dan Bir Tepki Çekecek Çıkış Daha: Dini Neden Kullanmayayım? Sen de Kullan
DSP Üsküdar Belediye Başkan Adayı Güven Hokna'nın Seçim Sloganı, Sosyal Medyada Olay Oldu